Australia vs India, 3rd Test: 241 रन की साझेदारी, ब्रिस्बेन में बारिश के बीच ट्रेविस हेड और स्मिथ स्मिथ की रन बारिश?, जसप्रीत बुमराह ने झटके 5 विकेट

Highlights 25 ओवर में 72 रन देकर पांच विकेट लिये। 405 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। 27 ओवर में 130 रन जोड़ कर वापसी की।

Australia vs India, 3rd Test: शानदार लय में चल रहे ट्रेविस हेड (152) और दिग्गज स्मिथ स्मिथ (101) की शतकीय पारियों और दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 241 रन की साझेदारी से ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में रविवार को दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक सात विकेट पर 405 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जसप्रीत बुमराह ने गेंद से कमाल करना जारी रखते हुए 25 ओवर में 72 रन देकर पांच विकेट लिये। दिन का खेल खत्म होते समय एलेक्स कैरी 45 और मिचेल स्टार्क सात रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे।

श्रृंखला में अपना पहला मैच खेल रहे आकाश दीप ने भी अच्छी गेंदबाजी की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। नीतिश कुमार रेड्डी (65 रन पर एक विकेट) और मोहम्मद सिराज (97 रन पर एक विकेट) को एक विकेट मिला। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती सत्र में प्रभावी प्रदर्शन किये लेकिन हेड के क्रीज पर आने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सत्र में बिना विकेट गंवाये 27 ओवर में 130 रन जोड़ कर वापसी की।

Steve Smith doing what he does best 💫#WTC25 | #AUSvIND 📝: https://t.co/WA6ogWzLA3pic.twitter.com/41UUOervYg