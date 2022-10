इंग्लैंड ने सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा, ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी20 मैच में 8 रन से हराया, इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मिला

Highlights इंग्लैंड के डेविड मलान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। मलान ने 49 गेंद में 82 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।

Australia vs England, 2nd T20I 2022: इंग्लैंड ने घर में ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक गेम शेष रहते हुए सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड ने अंतिम ओवरों में प्रभावी गेंदबाजी की बदौलत विश्व कप से पहले अपनी तैयारियों को अच्छी तरह अंजाम देते हुए ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आठ रन से हरा दिया।

पहले वनडे में भी इंग्लैंड ने 8 रन से बाजी अपने हाथ की थी। इंग्लैंड के डेविड मलान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 178 रन का स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन ही बना सकी। मलान ने 49 गेंद में 82 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।

