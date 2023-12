AUS vs PAK: पाकिस्तान को 79 रन से कूटकर सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने किया कब्जा, कप्तान कमिंस ने किया कमाल, 11वीं बार पांच विकेट निकाले

Highlights पहला टेस्ट में कंगारू टीम ने 360 रन से जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया। कप्तान कमिंस ने 10 विकेट झटके है।

AUS vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने एक टेस्ट शेष रहते हुए 79 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम कर ली। पहला टेस्ट में कंगारू टीम ने 360 रन से जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया। कमिंस ने 10 विकेट झटके है।

Pakistan fight but still fall short as Australia complete a solid victory to seal the Test series 🔥#WTC25 | #AUSvPAK | 📝: https://t.co/pfOoMS487ipic.twitter.com/sX1hmIFaX2 — ICC (@ICC) December 29, 2023

कप्तान पैट कमिंस ने पहली और दूसरी पारी में 5-5 विकेट निकाले। कमिंस ने 11वीं बार टेस्ट क्रिकेट में पारी के पांच विकेट लिये हैं। आस्ट्रेलिया के पहली पारी के 318 रन के जवाब में पाकिस्तान ने पहली पारी में 264 रन बनाये थे। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 262 बनाए। पाकिस्तान की टीम 237 रन पर ढेर हो गई।

Australia start Day 4 with a healthy lead of 241 runs 🇦🇺



How many more runs will the hosts add to Pakistan's target?#WTC25 | 📝 #AUSvPAK | https://t.co/f34tJQbTuopic.twitter.com/zk8lQEMwSa — ICC (@ICC) December 28, 2023

कमिंस ने इस साल कमाल किया। यह उनके और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अविश्वसनीय वर्ष रहा है। डब्ल्यूटीसी चैंपियन ने इंग्लैंड (बैज़बॉल) के खिलाफ टेस्ट सीरीज बराबर करके एशेज बरकरार रखी। भारत में अपना छठा एकदिवसीय विश्व कप जीता और अब 2023-24 की घरेलू गर्मियों की शानदार शुरुआत की है।

Leading from the front 👊



Pat Cummins topped an incredible spell with his 10th five-wicket haul in Tests.#AUSvPAK | #WTC25pic.twitter.com/aayZPhiGUm — ICC (@ICC) December 28, 2023

पैट कमिंस ने कहा कि यहां खेलना पसंद है। पिछले कुछ वर्षों में इसमें थोड़ी तेजी आई है। मुझे थोड़ा ऊपर और नीचे का उछाल पसंद है। हमारे पास गेंदबाजी करने के लिए काफी कुछ था, थोड़ी कसी हुई। स्टीव और मार्श की साझेदारी ने वास्तव में हमें खेल में वापस ला दिया। हम पीछे थे, वे अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे।