AUS vs IND: अभिषेक शर्मा ने सबसे तेज 1000 रन बनाने के मामले में रोहित, स्काई और केएल राहुल को पछाड़ा, सिर्फ एक बल्लेबाज से पीछे

AUS vs IND, 5th T20I: भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शनिवार (8 नवंबर 2025) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पांचवें और आखिरी टी20आई मैच में अपने एक हजार रन पूरे कर लिए हैं। क्रिकेट के छोटे प्रारूप में वह ये कारनामा करने वाले टीम इंडिया के दूसरे सबसे तेज़ बल्लेबाज़ भी बन गए हैं। बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज ने 28 पारियों में अपने ये हजार रन पूरे किए हैं। अब वह इस मामले में केवल विराट कोहली से पीछे हैं, जिन्होंने 27 पारियों में इस उपलब्धि को हासिल किया था। इसके अलावा विस्फोटक बल्लेबाज अब केएल राहुल (29 पारियां), सूर्यकुमार यादव (31 पारियां) और रोहित शर्मा (40 पारियां) से भी आगे निकल गए हैं।
T20I में 1000 रन बनाने के लिए सबसे कम पारियां (भारत)
27 विराट कोहली
28 अभिषेक शर्मा
29 केएल राहुल
31 सूर्यकुमार यादव
40 रोहित शर्मा
ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला
इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने तिलक वर्मा को विश्राम देकर उनके स्थान पर रिंकू सिंह को अंतिम एकादश में शामिल किया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत पांच मैच की श्रृंखला में अभी 2-1 से आगे चल रहा है।
दोनों टीमें इस प्रकार हैं:
भारत (प्लेइंग XI): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(c), रिंकू सिंह, जितेश शर्मा(w), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग XI): मिशेल मार्श(c), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस(w), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वारशुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा