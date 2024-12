AUS vs IND, 4th Test: 26 दिसंबर से मुकाबला, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI घोषित, कप्तान पैट कमिंस ने किया 2 बड़े बदलाव, देखें टीम लिस्ट

Highlights AUS vs IND, 4th Test: ब्रिस्बेन में बारिश से प्रभावित तीसरा टेस्ट ड्रा हो गया। AUS vs IND, 4th Test: सैम कोंस्टास को नाथन मैकस्वीनी की जगह शामिल किया है। AUS vs IND, 4th Test: स्कॉट बोलैंड को घायल जोश हेज़लवुड के स्थान पर शामिल किया गया।

AUS vs IND, 4th Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मेलबर्न में 26 दिसंबर से खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीम 1-1 से बराबर पर है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ गुरुवार से शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा की और मेजबान टीम ने टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं। स्कॉट बोलैंड को घायल जोश हेज़लवुड के स्थान पर अंतिम एकादश में शामिल किया गया। युवा ऑस्ट्रेलियाई ओपनर सैम कोंस्टास को नाथन मैकस्वीनी की जगह शामिल किया है। कप्तान पैट कमिंस के बाद टेस्ट पदार्पण करने वाले ऑस्ट्रेलिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनेंगे, जिन्होंने 2011 में जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पदार्पण किया और वह उस समय 18 साल और 193 दिन के थे। ट्रैविस हेड को फिट घोषित कर दिया गया है।

AUS vs IND, 4th Test: उस्मान ख्वाजा, सैम कोंस्टास, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, मिच मार्श, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड।

हेड का बुमराह के खिलाफ प्रदर्शन बल्लेबाजी का ऑस्ट्रेलियाई तरीका: चैपल

अपने जमाने के दिग्गज क्रिकेटर ग्रेग चैपल का मानना ​​है कि ट्रैविस हेड वर्तमान समय में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, जिनका बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खिलाफ प्रदर्शन उनके निडर दृष्टिकोण और बल्लेबाजी के ऑस्ट्रेलियाई तरीके का जीवंत उदाहरण है।

हेड ने भारत के खिलाफ पहले तीन टेस्ट मैचों में दो शतक और एक अर्धशतक की मदद से 409 रन बनाए हैं और वह श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान चैपल का मानना ​​है कि टेस्ट बल्लेबाज के रूप में हेड की सफलता के पीछे उनका सहज बने रहना और आक्रामकता है।

चैपल ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में अपने कॉलम में लिखा, ‘‘वर्तमान श्रृंखला में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ हेड का प्रदर्शन उनके निडर दृष्टिकोण का उदाहरण है। अन्य बल्लेबाज जहां बुमराह के अपरंपरागत एक्शन, तेज गति और लगातार सटीक गेंदबाजी के सामने संघर्ष कर रहे हैं वहीं हेड ने उन्हें किसी भी अन्य गेंदबाज की तरह लिया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हेड ने मजबूत इरादों के साथ बुमराह का सामना किया और उनके खिलाफ रन बनाने का प्रयास करके न केवल उनके खतरे को कम किया बल्कि उनकी लय भी बिगाड़ी। शॉर्ट पिच गेंदों को खेलने और फुल लेंथ गेंदों को ड्राइव करने की उनकी क्षमता उल्लेखनीय है, जिससे उनकी प्रगति का पता चलता है।’’

चैपल ने कहा कि हाल के वर्षों में सभी प्रारूपों में हेड का शानदार प्रदर्शन का कारण उनका सहज होकर खेलना है। चैपल ने लिखा, ‘‘एक कच्ची, अप्रत्याशित प्रतिभा से लेकर विश्व क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली पुरुष बल्लेबाजों में से एक तक ट्रैविस हेड अपने चरम पर पहुंच गए हैं। उनका सफर केवल चुनौतियों पर काबू पाने तक सीमित नहीं है बल्कि अपनी शैली में सादगी बनाए रखने से भी जुड़ी है जो उनकी पहचान बन गई है।’’ चैपल का मानना ​​है कि हेड दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं जो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के खिलाफ अपनी रणनीति तय कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ट्रैविस हेड की बल्लेबाजी का सार उनके सुव्यवस्थित दिमाग में निहित है। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना है जो सावधानी से अधिक इरादे को प्राथमिकता देता है। एक ऐसी मानसिकता जो उन्हें रन बनाने के उद्देश्य से हर गेंद का सामना करने के लिए प्रेरित करती है।’’

चैपल ने कहा, ‘‘अपनी वर्तमान फॉर्म में ट्रैविस बल्लेबाजी के ऑस्ट्रेलियाई तरीके का उदाहरण पेश करता है। अभी जिस तरह से उनके प्रदर्शन की चर्चा चल रही है उससे साफ हो जाता है कि ट्रैविस हेड दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है।’’