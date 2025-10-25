AUS vs IND: विराट कोहली कुमार संगकारा को पछाड़कर लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंचे

AUS vs IND, 3rd ODI: भारत के विराट कोहली शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान वन-डे इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पारी के दौरान, कोहली ने ऑल-टाइम लिस्ट में श्रीलंका के कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया। कोहली अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं, जिन्होंने देश के लिए 463 मैचों में 18426 रन बनाए हैं।

कोहली ने अपने ODI रन सिर्फ 305 मैचों में लगभग 58 की औसत और 93 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सबसे ज़्यादा ODI रन बनाने वाले टॉप दस बल्लेबाजों में 50+ औसत वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं।

सिडनी में अपने इस प्रदर्शन से कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा व्हाइट-बॉल रन बनाने का तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

सचिन तेंदुलकर (IND) - 18426 रन

विराट कोहली (IND) - 14255

कुमार संगकारा (SL) - 14234

रिकी पोंटिंग (AUS) - 13704

सनथ जयसूर्या (SL) - 13430

भारत ने 9 विकेट से जीता तीसरा वनडे

मुकाबले की बात करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे मैच 9 विकेट से जीता। इस मैच में रोहित शर्मा ने 121 रन और विराट कोहली ने नाबाद 74 रनों की पारी खेलकर 237 रनों के टारगेट को 38.3 ओवर में एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। हर्षित राणा ने भी कमाल की गेंदबाजी की और 8.4 ओवर में 39 रन देकर चार विकेट झटके।