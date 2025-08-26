Asia Cup squad: भारत, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ग्रुप ए में ओमान, 17 सदस्यीय टीम घोषित, जानें किसे मौका

Highlights सुफियान यूसुफ, जिकारिया इस्लाम, फैजल शाह और नदीम खान को टीम में शामिल किया है। भारत, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ग्रुप ए में रखा गया है।

Asia Cup squad: ओमान ने अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले एशिया कप के लिए मंगलवार को 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें चार नए चेहरों को शामिल किया गया है। ओमान पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। उसे एशियाई दिग्गज भारत, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। अनुभवी जतिंदर सिंह को कप्तान नियुक्त किया गया है। ओमान ने चार नए खिलाड़ियों सुफियान यूसुफ, जिकारिया इस्लाम, फैजल शाह और नदीम खान को टीम में शामिल किया है।

ओमान की टीम इस प्रकार है: जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा (विकेटकीपर), विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिकारिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मुहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव।