Asia Cup squad: श्रेयस अय्यर, सिराज और जायसवाल को जगह नहीं, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने क्या कहा

Highlightsबीसीसीआई चयनकर्ताओं के साथ बैठक के बाद टीम की घोषणा की गई।श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह नहीं मिली।जसप्रीत बुमराह के काम के बोझ के प्रबंधन पर कहा, हमें अच्छा ब्रेक मिला।
मुंबईः बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने एशिया कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी। एक बार फिर से श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज और यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं दी गई है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम में एशिया कप के लिए आक्रामक बल्लेबाज रिंकू सिंह, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। शुभमन गिल एशिया कप के लिए भारत की टी20 टीम में शामिल हुए। टीम के उप कप्तान होंगे। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने जसप्रीत बुमराह के काम के बोझ के प्रबंधन पर कहा, हमें अच्छा ब्रेक मिला।
हम उसका ध्यान रखने का प्रयास कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल का एशिया कप के लिए चयन नहीं हुआ है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा कि उन्हें इंतजार करना होगा। वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल स्टैंडबाय (वैकल्पिक) खिलाड़ी हैं। आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले रिंकू सिंह को टीम में जगह मिली है।