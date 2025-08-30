Asia Cup 2025: 19 मैच और 18 का समय बदला, भारत-पाकिस्तान मैच टाइमिंग में बदलाव, नोट कर लें, भीषण गर्मी की चपेट में संयुक्त अरब अमीरात

Asia Cup 2025: अफगानिस्तान और हांगकांग 9 सितंबर को अबू धाबी में आठ टीमों के टूर्नामेंट के लिए मैदान में उतरेंगे।

Highlightsसभी दिन-रात्रि मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होंगे।बदलाव से अप्रभावित एकमात्र मैच टूर्नामेंट का एकमात्र दिन का मैच है। शाम 6.30 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8 बजे) शुरू होंगे।

Asia Cup 2025: आगामी एशिया कप के 19 में से 18 मैच के समय में बदलाव किया गया है। स्थानीय समयानुसार शाम 6.30 बजे शुरू होंगे। आधे घंटे पहले मैच की शुरुआत होगी। सितंबर में जब टूर्नामेंट खेला जाएगा दिन के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है। देर शाम तक ऐसे ही रहने की उम्मीद है। ऐसी भीषण गर्मी में खेलने से बचने के लिए क्रिकेट बोर्डों ने मैचों के समय को थोड़ा आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। प्रसारकों से यह अनुरोध किया गया और उन्होंने इन बदलावों पर सहमति जताई। इसका मतलब है कि सभी दिन-रात्रि मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होंगे।

इस बदलाव से अप्रभावित एकमात्र मैच टूर्नामेंट का एकमात्र दिन का मैच है। 15 सितंबर को अबू धाबी के ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम में यूएई और ओमान के बीच होने वाला मुकाबला है। अफगानिस्तान और हांगकांग 9 सितंबर को अबू धाबी में आठ टीमों के टूर्नामेंट के लिए मैदान में उतरेंगे।

अमीरात क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने शनिवार को घोषणा की कि संयुक्त अरब अमीरात में भीषण गर्मी के कारण आगामी एशिया कप के 19 में से 18 मैचों का शुरू होने का समय मूल कार्यक्रम से आधे घंटे पीछे कर दिया गया है। संशोधित समय के अनुसार अब मैच स्थानीय समयानुसार शाम 6.30 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8 बजे) शुरू होंगे।

इस बार टी-20 प्रारूप में आयोजित होने वाला यह महाद्वीपीय टूर्नामेंट नौ से 28 सितंबर तक दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। ईसीबी ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा, ‘‘एशिया कप 2025 के 19 मैचों में से 18 के शुरू होने का समय अपडेट कर दिया गया है। ये मैच अब स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होंगे।’’

बयान के अनुसार, ‘‘सोमवार, 15 सितंबर को यूएई और ओमान के बीच मैच स्थानीय समयानुसार दोपहर बाद चार बजे शुरू होगा। यह टूर्नामेंट का दिन में खेले जाने वाला एकमात्र मैच होगा।’’ एशियाई क्रिकेट परिषद ने इससे पहले जो कार्यक्रम जारी किया था उसके अनुसार मैच स्थानीय समयानुसार शाम छह बजे शुरू होने थे।

