Asia Cup 2023: भारत-पाकिस्तान के बीच मैच श्रीलंका में, 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होंगे मैच, बीसीसीआई सचिव शाह और पीसीबी प्रमुख अशरफ ने तय किए शेयडूल

Asia Cup 2023: आखिरकार बीसीसीआई की चली। 2023 एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। पीसीबी की प्रबंधन समिति के नए अध्यक्ष जका अशरफ ने बीसीसीआई सचिव और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह से मुलाकात की और सौहार्दपूर्ण बैठक के दौरान एशिया कप के कार्यक्रम पर चर्चा की।

शेड्यूल शुक्रवार को जारी होने की उम्मीद है। पाकिस्तान में चार और श्रीलंका में नौ मैच होने की संभावना है। नया पीसीबी प्रशासन प्रस्तावित मॉडल पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है। 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप होने की संभावना है। अशरफ ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा, "यह एक अच्छी शुरुआत है और इस तरह की और बैठकें होंगी।"

आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। धूमल इस समय डरबन में आईसीसी मुख्य कार्यकारियों की बैठक के लिये गए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि बीसीसीआई सचिव जय शाह और पीसीबी प्रमुख जाका अशरफ की बृहस्पतिवार को होने वाली आईसीसी बोर्ड की बैठक से पहले मुलाकात हुई ताकि एशिया कप का कार्यक्रम तय हो सके।

इस महीने की शुरुआत में पद संभालने वाले अशरफ ने नजम सेठी की अध्यक्षता वाले पीसीबी के पूर्व प्रशासन द्वारा हाइब्रिड मॉडल को मंजूरी दिये जाने पर नाराजगी जताई थी। पीसीबी 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होने वाले एशिया कप का मेजबान है जो पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जायेगा।

