Asia Cup 2022: पांच बार की चैम्पियन श्रीलंका को पहले मैच में अफगानिस्तान से टक्कर, टीम का चयन, यहां देखें खिलाड़ियों की सूची

Asia Cup 2022: संयुक्त अरब अमीरात में 27 अगस्त से शुरू होने वाले आगामी एशिया कप के लिए श्रीलंका ने टीम का चयन कर दिया है। टीम का नेतृत्व कप्तान दासुन शनाका करेंगे और उनके डिप्टी के रूप में चरित असलांका होंगे। दुबई में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट के पहले दिन श्रीलंका अफगानिस्तान के खिलाफ अपने एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा।

बाएं हाथ के 21 वर्षीय अनकैप्ड तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को टीम में जगह मिली है। 21 वर्ष के मदुशंका के अलावा दासुन शनाका की कप्तानी वाली टीम में अशेन बंडारा भी हैं जो आखिरी बार जुलाई 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेले थे।

