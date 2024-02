IND vs ENG: अंग्रेजों के लिए रविचंद्रन अश्विन बने काल', तोड़ा अनिल कुंबले का रिकॉर्ड

Highlights रविचंद्रन अश्विन ने दो गेंद पर दो बल्लेबाजों को किया आउट भारत में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने अश्विन 99वें टेस्ट मैच में अश्विन ने लिए 505 विकेट

IND vs ENG: रांची टेस्ट में जब दूसरी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उनके लिए काल बन कर रविचंद्रन अश्विन आए। अश्विन ने इंग्लैंड की सलामी जोड़ी को महज 20 रनों की भीतर पवेलियन भेज दिया। अश्विन ने बैक-टू-बैक गेंदों पर इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट और ओली पोप के विकेट लिए। अश्विन ने जो रूट को आउट करते ही इंग्लैंड की कमरतोड़ दी।

MOST WICKETS IN TESTS IN INDIA...!!!!



- One & only Ravichandran Ashwin. 🫡🇮🇳pic.twitter.com/R9ov9nk8za — Johns. (@CricCrazyJohns) February 25, 2024

रांची टेस्ट में मजबूत दिख रही इंग्लैंड अब बैकफुट पर है। अश्विन ने तीन विकेट लेने के साथ ही पूर्व कप्तान अनिल कुंबले का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अश्विन टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मालूम हो कि रांची टेस्ट से पहले अश्विन ने 500 टेस्ट विकेट लेने का इतिहास भी बनाया था। वह दूसरे गेंदबाज बने थे, जिन्होंने भारत के लिए करियर में 500 विकेट लिए।

HISTORY 🇮🇳



Ashwin has taken most Test wickets in India. 🤯👌 pic.twitter.com/LyNCQ629Ty — Johns. (@CricCrazyJohns) February 25, 2024

कुंबले ने अपने टेस्ट करियर में कुल 619 टेस्ट विकेट लिए। जिसमें 350 विकेट भारत की जमीन पर लिए। अश्विन की बात करें तो उनके नाम पर भारत में कुल 352 टेस्ट विकेट हैं। अश्विन ने टेस्ट करियर में कुल 505 टेस्ट विकेट लिए हैं। जिनमें से लगभग 75% उन्होंने घरेलू मैदान पर लिए हैं। बताते चले कि अश्विन अपने करियर का 99वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अश्विन 34 बार 5 विकेट और 8 बार 10 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं।

ASHWIN HAS ARRIVED...!!!!



- India got Duckett, What a start, time to dominate. pic.twitter.com/WDiAs5dgKS — Johns. (@CricCrazyJohns) February 25, 2024

भारत में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

352 - रविचंद्रन अश्विन, 350 - अनिल कुंबले, 265 - हरभजन सिंह, 219-कपिल देव, 210 - रवीन्द्र जड़ेजा।

धर्मशाला में अश्विन खेलेंगे 100वां टेस्ट मैच

रांची टेस्ट के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। यह टेस्ट मैच रविचंद्रन अश्विन के लिए खास होगा। रविचंद्रन अश्विन यहां पर अपने करियर का 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। यह टेस्ट मैच 7 मार्च से शुरू होगा।