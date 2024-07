Champions Trophy: 'खिलाड़ी सुरक्षित नहीं तो पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय टीम', हरभजन सिंह ने कहा- 'भारत के बिना ही खेल लो'

Highlights 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्राफी खेली जानी है भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं इस पर अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है पाकिस्तान में भारतीय टीम की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं

Champions Trophy: 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्राफी खेली जानी है। आईसीसी के इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं इस पर अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पाकिस्तान में भारतीय टीम की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। ऐसे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा है कि अगर भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं हैं तो अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को सीमा पार नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान सीमा पार मुद्दों के बावजूद अपने देश में इसकी मेजबानी करने पर अड़ा है तो वह आगे बढ़ सकता है और भारत के बिना भी टूर्नामेंट की मेजबानी कर सकता है।

भारत ने आखिरी बार 2008 में पाकिस्तान का दौरा किया था और चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच आखिरी द्विपक्षीय श्रृंखला 2012-13 में आयोजित की गई थी। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण बीसीसीआई शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पुरुष टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेगा। भारत अपने मैच श्रीलंका या संयुक्त अरब अमीरात में खेल सकता है जैसा कि उन्होंने पिछले साल एशिया कप में किया था। हालांकि पाकिस्तान इससे खुश नहीं है।

Harbhajan Singh said, "If our players are not safe in Pakistan, we won't send the team. If you want to play, play; if not, don't. Indian cricket can still survive without Pakistan. If you guys can survive without Indian cricket, then do it." pic.twitter.com/tJaywUqUQV