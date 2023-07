Ashes Cricket Test 2023: 240 पर 4 विकेट के बाद ऑस्ट्रेलिया 263 पर ऑल आउट, 12 रन पर रूट ने छोड़ा था कैच और 118 गेंद में 118 रन कूट डाले मिशेल, चौके और छक्के की बरसात

Highlights 23 गेंद के अंदर 6 विकेट निकालकर 263 पर ढेर कर दिया। इंग्लैंड के मार्क वुड ने 11.4 ओवर में 34 रन देकर 5 विकेट झटके। 118 गेंद में 118 रन की पारी खेली, जिसमें 17 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।

Ashes Cricket Test 2023: तीसरे एशेज क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया ने मौके का फायदा नहीं उठाया। एक समय ऑस्ट्रेलिया के 240 रन पर 4 विकेट गिरे थे। लेकिन इंग्लैंड ने शानदार वापसी की और 23 गेंद के अंदर 6 विकेट निकालकर 263 पर ढेर कर दिया।

इंग्लैंड के मार्क वुड ने 11.4 ओवर में 34 रन देकर 5 विकेट झटके। इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट ने 12 रन पर ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिशेल मार्श को कैच नहीं छोड़ा होता तो ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल होता। मार्श ने पूरा फायदा उठाते हुए 118 गेंद में 118 रन की पारी खेली, जिसमें 17 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।

चोटिल खिलाड़ी के विकल्प के तौर पर लगभग चार साल में पहला टेस्ट खेल रहे मार्श ने 118 रन बनाए। रूट अगर 12 रन के निजी स्कोर पर लंच के तुरंत बाद मार्श का कैच पकड़ लेते तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पांच विकेट पर 98 रन हो जाता। मार्श ने 118 गेंद की अपनी आक्रामक पारी के दौरान 17 चौके और चार छक्के मारे।

वोक्स ने मार्श को जैक क्राउली के हाथों कैच कराके इंग्लैंड को पांचवीं सफलता दिलाई। इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। डेविड वार्नर ने स्टुअर्ट ब्रॉड की मैच की पहली गेंद पर चौका जड़ा लेकिन इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर इस तेज गेंदबाज ने उन्हें दूसरी स्लिप में क्राउली के हाथों कैच करा दिया।

मैच फिटनेस से जुड़ी चिंताओं के कारण पहले दो टेस्ट से बाहर रहे मार्क वुड ने अपनी तेज गति से बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने शुरुआती तीन ओवर मेडन फेंके और पहला रन 23वीं गेंद पर दिया। वुड ने तेज और स्विंग होती फुल लेंथ गेंद पर सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (13) को बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया।

जॉनी बेयरस्टो 100वां टेस्ट खेल रहे स्टीव स्मिथ का कैच लपकने में नाकाम रहे लेकिन वोक्स ने मार्नस लाबुशेन (21) को रूट के हाथों कैच करा दिया। बेयरस्टो ने इसके बाद वुड की गेंद पर हेड को जीवनदान दिया। ब्रॉड ने स्पैल में वापसी करते हुए स्मिथ (22) को बेयरस्टो के हाथों कैच कराके इंग्लैंड को राहत दी और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर चार विकेट पर 85 रन किया।