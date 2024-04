RCB vs SRH IPL 2024: टूटे कई रिकॉर्ड, 40 ओवर, 549 रन, 43 चौके, विकेट 10 और 38 छक्के, टी20 मैच में सबसे ज्यादा चौके और छक्के, देखें आंकड़े

Highlights दिनेश कार्तिक ने 38 साल में जोश दिखाया। ट्रेविस हेड ने 39 गेंद में शतक पूरे किए। 43 चौके और 38 छक्के लगे।

RCB vs SRH Live Score IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) 2024 में रनों की बारिश हो रही है। रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेला गया। दोनों टीम ने दमकर रन कूटे, गेंदबाज को भर्ता बना डाला। 40 ओवर में 549 रन बने और केवल 10 विकेट गिरे। गेंदबाजों के लिए यह मैच बहुत ही कष्टकारी रहा। इस दौरान 43 चौके और 38 छक्के लगे। ट्रेविस हेड ने 39 गेंद में शतक पूरे किए। हालांकि दिनेश कार्तिक ने 38 साल में जोश दिखाया।

The art 🎨 of nailing practice to execution for a record breaking total! 🧡



Travis Head 🤝 Heinrich Klaasen#TATAIPL | #RCBvSRH | @SunRiserspic.twitter.com/gA5HcYGwFM — IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2024

The RuPay on the go four of the Match between Royal Challengers Bengaluru & Sunrisers Hyderabad goes to Travis Head. #TATAIPL | @RuPay_npci | #RCBvSRHpic.twitter.com/IRwb6mzYDP — IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2024

एक टी20 मैच में सबसे ज्यादा चौके और छक्केः

81ः सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 2024 (43 चौके और 38 छक्के)

81ः वेस्टइंडीज बनाम दक्षिणअफ्रीका, 2023, (46 चौके और 35 छक्के)

78ः मुल्तान सुल्तांस बनाम क्वेटा ग्लेडियेटर्स रावलपिंडी, 2023, (45 चौके और 33 छक्के)

SRH ने कई रिकॉर्ड तोड़े। छक्कों और चौकों की मदद से तीन विकेट पर 287 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। आईपीएल इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। तीन विकेट पर 277 रन के अपने स्कोर को पार कर गया। ट्रैविस हेड ने चौथा सबसे तेज शतक बनाकर आईसीसी विश्व कप से पहले कई टीम को चेतावनी दी।

The @SunRisers batters lost count of the number of sixes hit yesterday in Bengaluru 💥



📽️ WATCH them recollect and rate the enormous maximums from 1-10 in this edition of Six-Fest 👌👌 - By @RajalArora#TATAIPL | #RCBvSRH | @SunRisershttps://t.co/Zo02BgnhDW — IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2024

एक टी20 मैच में सर्वाधिक स्कोरः

549ः एसआरएच बनाम आरसीबी, बेंगलुरु 2024

523 एसआरएच बनाम एमआई, हैदराबाद 2024

517 वेस्टइंडीज बनाम एसए, सेंचुरियन, 2023

515 मुल्तान सुल्तांस बनाम क्वेटा ग्लैडियेटर्स रावलपिंडी, 2023

506 सरे बनाम मिडलसेक्स द ओवल, 2023

🚨 𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗶𝘀 𝗯𝗿𝗼𝗸𝗲𝗻 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻 🚨@SunRisers continue to hold the record for the highest total in IPL history 🧡🔥



2⃣8⃣7⃣/3⃣#TATAIPL | #RCBvSRHpic.twitter.com/5VOG8PGB6X — IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2024

एक टी20 मैच में सबसे ज्यादा छक्केः

38ः एसआरएच बनाम एमआई, हैदराबाद, 2024

38ः एसआरएच बनाम आरसीबी, बेंगलुरु, 2024

37ः बल्ख लीजेंड्स बनाम काबुल ज़वान, शारजाह, 2018

37ः जमैका तल्लावाह बनाम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, बैसेटेरे, 2019

For smashing the 4th fastest ton in the history of IPL, Travis Head receives the Player of the Match award 🏆



Scorecard ▶️ https://t.co/OOJP7G9bLr#TATAIPL | #RCBvSRHpic.twitter.com/0TPxWhPg1T — IndianPremierLeague (@IPL) April 15, 2024

गेंदों का सामना करके आईपीएल में सबसे तेज़ शतकः

30 सी गेल बनाम पीडब्ल्यूआई बेंगलुरु 2013

37 वाई पठान बनाम एमआई मुंबई बीएस 2010

38 डी मिलर बनाम आरसीबी मोहाली 2013

39 टी हेड बनाम आरसीबी बेंगलुरु 2024

42 ए गिलक्रिस्ट बनाम एमआई मुंबई डीवाईपी 2008।