WATCH: एशेज इतिहास का सबसे शानदार कैच? मार्नस लाबुशेन की हवा में कैच ने फैंस को किया हैरान

Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ब्रिस्बेन के गाबा में दूसरे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन मार्नस लाबुशेन ने सबसे बेहतरीन आउटफील्ड कैच में से एक पकड़ा। लाबुशेन ने पूरी लंबाई में डाइव लगाकर एक शानदार आउटफील्ड कैच पकड़ा, जिससे जोफ्रा आर्चर आउट हो गए। यह शुक्रवार, 5 दिसंबर को पहली पारी में गिरा इंग्लैंड का आखिरी विकेट था।
ब्रेंडन डॉगेट ने विकेट लिए, लेकिन अगर क्रिकेट के नियम ज़्यादा सही होते, तो मार्नस लाबुशेन शायद खुद ही यह विकेट ले लेते। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने टेल-एंडर को परेशान करने की कोशिश में एक शॉर्ट-पिच गेंद फेंकी, जिसने पहले दिन के आखिर में शानदार गेंदबाजी की थी और इंग्लैंड का टोटल 300 के पार पहुंचाया था।
दिन के खेल का सिर्फ़ तीसरा ओवर ही हुआ था, लेकिन आर्चर ने हार नहीं मानी और एक बड़ा पुल शॉट खेला। वह बाउंड्री पार करने के लिए ज़रूरी पावर नहीं बना पाए। गेंद डीप फाइन लेग पर खाली जगह की ओर गई, लेकिन लाबुशेन मिड-विकेट से दौड़े और कैच पूरा करने के लिए अपने दाईं ओर पूरी लंबाई में डाइव लगाई। ऑस्ट्रेलियाई नंबर 3 को तो लैंड करने के बाद अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हवा से पिंक बॉल को पकड़ना पड़ा और आउट होना पक्का करना पड़ा।
यह ब्रेकथ्रू ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के लिए राहत की बात थी, क्योंकि सेंचुरी बनाने वाले जो रूट और आर्चर के बीच 10वें विकेट की पार्टनरशिप 60 रन तक पहुंच गई थी, जिससे मोमेंटम मेहमान टीम के पक्ष में हो गया।
कई लोगों ने सोचा कि क्या एशेज के इतिहास में इससे बेहतर आउटफील्ड कैच कभी लिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 2002 में एडिलेड ओवल में हुए टेस्ट के दौरान माइकल वॉन को आउट करने के लिए ग्लेन मैकग्राथ के डाइविंग कैच का एक वीडियो शेयर करके इस चर्चा को और हवा दी, जिससे तुलना होने लगी।
कुछ फैंस ने कहा कि लाबुशेन ने ऑस्ट्रेलिया को और शर्मिंदगी से बचाया, क्योंकि आर्चर गेंद को मैदान के सभी हिस्सों में मार रहे थे। इंग्लैंड के टेल-एंडर 36 गेंदों पर 38 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे, और उन्होंने पहले ही दो चौके और दो छक्के लगा लिए थे।