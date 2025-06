Bengaluru Stampede: 'एक्स' पर ट्रेंड हुआ 'कोहली को गिरफ्तार करो' हैशटैग, जानिए क्यों

Bengaluru Stampede: पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर #ArrestKohli और #ShameOnRCB हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। नाराज आईपीएल प्रशंसकों के एक वर्ग द्वारा चलाया जा रहा अभियान फ्रेंचाइजी से किनारा करते हुए पूर्व रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। यह आरसीबी द्वारा 18 साल के कष्टदायक इंतजार के बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठाने के कुछ दिनों बाद हुआ है।

अगले दिन, अपने वफादार प्रशंसकों के साथ जीत को साझा करते हुए, आरसीबी की टीम प्रतिष्ठित एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम की ओर बढ़ी। तभी, आपदा आ गई। जैसे ही स्टेडियम के अंदर और आसपास प्रशंसकों का सैलाब उमड़ पड़ा, टिकटों को लेकर असमंजस की स्थिति ने खतरनाक स्थिति को घातक में बदल दिया और 11 लोगों की स्टेडियम के पास ही मौत हो गई।

इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? टीम? खिलाड़ी? फ्रेंचाइजी? आयोजक? क्रिकेट बोर्ड? पुलिस? सरकार? भीड़ नियंत्रण, समन्वय और जवाबदेही में चूक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। और आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा: "किसी ने इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं की थी।" इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को दोषी ठहराते हुए सीएम ने कहा: "हमने कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया, क्रिकेट एसोसिएशन ने किया। हमारा कर्तव्य सुरक्षा प्रदान करना था। पास दिए गए लोगों की संख्या के बराबर भीड़ होनी चाहिए थी। अगर ज़्यादा लोग आ गए तो हम क्या कर सकते हैं? देखते हैं कि जांच में क्या पाया जाता है, एसोसिएशन या पुलिस की ओर से (चूक)।" सिद्धारमैया ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की।