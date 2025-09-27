एशिया कप में जीत के बावजूद ख़राब फील्डिंग को लेकर टीम इंडिया पर भड़के अमित मिश्रा, पूछा- कोच क्या कर रहा है?

अमित मिश्रा ने फील्डिंग में लगातार खराब प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों की आलोचना की और पूछा कि फील्डिंग कोच क्या कर रहे हैं? मिश्रा ने एएनआई से खास बातचीत में कहा, "आपको अभ्यास करना चाहिए। फील्डिंग कोच क्या कर रहे हैं? उन्हें उन्हें दूधिया रोशनी में कैच लेने का अभ्यास कराना चाहिए।" 

By रुस्तम राणा | Updated: September 27, 2025 19:48 IST

Amit Mishra blasts India for poor fielding in Asia Cup: What is the coach doing? | एशिया कप में जीत के बावजूद ख़राब फील्डिंग को लेकर टीम इंडिया पर भड़के अमित मिश्रा, पूछा- कोच क्या कर रहा है?

एशिया कप में जीत के बावजूद ख़राब फील्डिंग को लेकर टीम इंडिया पर भड़के अमित मिश्रा, पूछा- कोच क्या कर रहा है?

Asia Cup 2025: पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने मौजूदा एशिया कप 2025 में खराब फील्डिंग के लिए भारतीय टीम की आलोचना की है। टूर्नामेंट के सुपर 4 चरणों में भारत का फील्डिंग प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में चार कैच छोड़े और बांग्लादेश के खिलाफ भी पाँच कैच छोड़े।

श्रीलंका के खिलाफ पिछले सुपर 4 मुकाबले में भी भारतीय फील्डिंग अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं रही क्योंकि दबाव में फील्डरों ने कई बार गलतियां कीं, जिससे बल्लेबाजों को आसानी से दो रन लेने का मौका मिल गया। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने खुलासा किया कि उन्हें रिंग ऑफ फायर में गेंद को पहचानने में दिक्कत हुई, जिसके कारण कई मौके गंवाए गए। 

हाल ही में, अमित मिश्रा ने फील्डिंग में लगातार खराब प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों की आलोचना की और पूछा कि फील्डिंग कोच क्या कर रहे हैं? मिश्रा ने एएनआई से खास बातचीत में कहा, "आपको अभ्यास करना चाहिए। फील्डिंग कोच क्या कर रहे हैं? उन्हें उन्हें दूधिया रोशनी में कैच लेने का अभ्यास कराना चाहिए।" 

उन्होंने आगे कहा, "आप पेशेवर क्रिकेटर हैं। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और इसके साथ तालमेल बिठाना होगा। मैं मानता हूं कि मैच में एक या दो कैच छूट सकते हैं। लेकिन ऐसा लगातार हो रहा है। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को फील्डिंग पर ध्यान देने की जरूरत है।"

इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि कैच छोड़ना टीम के लिए महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि वे पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, "टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक भी कैच छोड़ना महंगा पड़ सकता है और भारतीय टीम तीन-चार कैच छोड़ रही है। उन्हें क्षेत्ररक्षण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है भी, तो उसका समाधान ढूँढ़ना ज़रूरी है।"

भारत और पाकिस्तान रविवार, 28 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट में तीसरी बार आमने-सामने होंगे। भारतीय टीम ने अब तक टूर्नामेंट में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी को दोनों मुकाबलों में हराया है और अब वह अपना दबदबा कायम रखना चाहेगी। दूसरी ओर, पाकिस्तान टूर्नामेंट में केवल भारत से हारा है और अपनी पिछली दो हार का बदला लेकर अपना तीसरा एशिया कप खिताब जीतना चाहेगा।
 

Asia CupTeam IndiaPakistan Cricket TeamAmit MishraGautam Gambhirएशिया कपटीम इंडियापाकिस्तान क्रिकेट टीमअमित मिश्रागौतम गंभीर