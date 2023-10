American Premier League: अमेरिकन प्रीमियर लीग का न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में हुआ शुभारंभ, 7 टीमें टूर्नामेंट में लेंगी हिस्सा

Highlights न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में अमेरिकन प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ यह आयोजन 19 से 31 दिसंबर, 2023 के बीच होने वाला है टूर्नामेंट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है

American Premier League 2023: अमेरिकन प्रीमियर लीग क्रिकेट की दुनिया में अगली बड़ी चीज़ बनने जा रही है। क्रिकेट के कुछ दिनों बाद यह घोषणा की गई कि क्रिकेट 128 वर्षों के बाद एलए ओलंपिक खेलों का हिस्सा होगा, अमेरिकन प्रीमियर लीग का उद्घाटन संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र चरण में आने के लिए तैयार है। गुरुवार को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में अमेरिकन प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ।

टूर्नामेंट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है और यूएसए क्रिकेट द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह टी20 प्रारूप में खेला जाएगा। संपूर्ण उद्घाटन संस्करण टेक्सास के मूसा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट सात टीमों के बीच खेला जाएगा: प्रीमियम इंडियंस, प्रीमियम पाक, प्रीमियम ऑस्ट्रेलियाई, प्रीमियम अफगान, प्रीमियम विंडीज, प्रीमियम अमेरिकन और प्रीमियम कैनेडियन।

American Premier League launched at Times Square, New York. The tournament has been sanctioned by ICC and will be played in the T20 format.



The tournament will be played amongst 7 teams: Premium Indians, Premium Paks, Premium Aussies, Premium Afghans, Premium Windies, Premium… pic.twitter.com/G0W2LqME4p