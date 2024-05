T20 World Cup Top Run Scorer: किंग कोहली 'विराट' रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा?, दो बार टॉप स्कोरर और प्लेयर ऑफ द सीरीज, यहां जानिए 2007 से लेकर 2024 विजेता सूची

Highlights T20 World Cup Top Run Scorer Winners List From 2007 to 2024: टी20 विश्व कप की शुरुआत 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुई। T20 World Cup Top Run Scorer Winners List From 2007 to 2024: विराट कोहली ने दो बार प्लेयर ऑफ सीरीज पर कब्जा किया है। T20 World Cup Top Run Scorer Winners List From 2007 to 2024: पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में हो आयोजन हो रहा है।

T20 World Cup Top Run Scorer Winners List From 2007 to 2024: आईपीएल 2024 के बाद आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप (ICC Mens T20 World Cup 2024) 1 जून 2024 से शुरू हो रहा है। पहली बार 20 टीम के बीच मुकाबला खेला जाएगा और 71 मैच होंगे। फाइनल मुकाबला 29 जून को खेला जाएगा। पहली बार इस का आयोजन 2007 में हुआ था और 2022 में इंग्लैंड ने बाजी मारी। इस बार आईसीसी विश्व कप अमेरिका (United States) और वेस्टइंडीज (West Indies) में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम दो बार ट्रॉफी पर कब्जा किया है।

आईसीसी टी20 विश्व कप विजेताः (2007 से 2024)

2007ः भारत

2009ः पाकिस्तान

2010ः इंग्लैंड

2012ः वेस्टइंडीज

2014ः श्रीलंका

2016ः वेस्टइंडीज

2021ः ऑस्ट्रेलिया

2022ः इंग्लैंड।

टूर्नामेंट की मेजबानी वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। पहली बार होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रमुख आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिकेट के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है, जहां क्रिकेट प्रशंसकों की संख्या बढ़ रही है। हर दो साल में आयोजित किया जाता है।

आईसीसी टी20 विश्व कप-सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ीः

2022ः सैम कुरेन

2021ः ------

2016ः विराट कोहली

2014ः विराट कोहली

2012ः शेन वॉटसन

2010ः केविन पीटरसन

2009ः दिलशान तिलकरत्ने

2007ः शाहिद अफ़रीदी।

आईसीसी टी20 विश्व कप- शीर्ष रन स्कोररः

2022ः विराट कोहली

2021ः बाबर आजम

2016ः तमीम इकबाल

2014ः विराट कोहली

2012ः शेन वॉटसन

2010ः महेला जयवर्धने

2009ः दिलशान तिलकरत्ने

2007ः मैथ्यू हेडन।

आईसीसी टी20 विश्व कप- सर्वाधिक विकेट लेने वालाः

2022ः वानिंदु हसरंगा

2021ः वानिंदु हसरंगा

2016ः मोहम्मद नबी

2014ः अहसान मलिक, इमरान ताहिर

2012ः अजंता मेंडिस

2010ः डर्क नैनेस

2009ः उमर गुल

2007ः उमर गुल ।