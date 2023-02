अक्षर पटेल ने लिया रवींद्र जडेजा का इंटरव्यू, पूछा- सूद समेत सारा हिसाब वसूल करना है? मिला मजेदार जबाब, देखिए वीडियो

Highlights ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच रहे जडेजा दूसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में तीन और दूसरी पारी में सात विकेट झटके टेस्ट में पिछली 10 पारियों में जडेजा 27 विकेट भी ले चुके हैं

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में रवींद्र जडेजा की स्पिन गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बेबस नजर आए। टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मुकाबलों में जडेजा छाए रहे और गेंद के साथ बल्ले से भी योगदान दिया। चोट के वापसी कर रहे जडेजा नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट में भी प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे और दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट में भी यह खिताब जडेजा के ही मिला।

दिल्ली में टेस्ट मैच जीतने के बाद रवींद्र जडेजा का स्पिनर अक्षर पटेल ने एक मजेदार इंटरव्यू लिया जिसे बीसीसीआई ने भी शेयर किया है। वीडियो में अक्षर पटेल कहते हैं कि जडेजा के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिल रहा है। अक्षर ने जडेजा से पूछा कि क्या चोट के दौरान टीम से बाहर रहते हुए वह यही सोच रहे थे कि वापस जाते ही सूद समेत सारा हिसाब वसूल करना है? जवाब में जडेजा ने कहा कि छह महीने तक क्रिकेट से दूर रहना और टी20 विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में न खेलना बड़ा नुकसान है, लेकिन अच्छी वापसी से वह खुश हैं।

