Akash Deep India vs Bangladesh 1st Test Day 2: नया तूफान?, 2 गेंद और 2 बोल्ड, जाकिर हसन और मोमिनुल हक देखते रह गए, देखें वीडियो

Akash Deep India vs Bangladesh LIVE, 1st Test Day 2: कमाल की गेंदबाजी। बल्लेबाज विकेट देखते रह गए। होनहार भारतीय तेज गेंदबाज आकाश दीप ने चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट में जाकिर हसन और मोमिनुल हक को लगातार गेंदों पर आउट करके सीम बॉलिंग मास्टरक्लास का प्रदर्शन किया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरा ओवर फेंकने के लिए आकाश दीप को लाया। फैसला मास्टरस्ट्रोक साबित हुआ, क्योंकि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने बांग्लादेश को दो बड़े झटके दिए। आकाश दीप ने जाकिर हसन (तीन रन) और मोमिनुल हक (शून्य) के विकेट उखाड़े।

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शदमन इस्लाम दो रन पर बोल्ड किया। भारतीय टीम ने दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को बांग्लादेश के 79 रन पर 5 विकेट झटक कर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बांग्लादेश की टीम भारत की पहली पारी के 376 रन के स्कोर से 297 रन पीछे हैं।

इससे पहले रविचंद्रन अश्विन के शतक और रविंद्र जडेजा के साथ उनकी 199 रन की साझेदारी के दम पर भारतीय टीम 376 रन पर आउट हुई। अश्विन ने 133 गेंद की पारी में 11 चौके और दो छक्के लगाये जबकि जडेजा ने 124 गेंद में 86 रन की पारी में 10 चौके और दो छक्के जड़े। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 240 गेंद में 199 रन की आक्रामक साझेदारी की।

अश्विन और जडेजा के बल्ले से शानदार प्रयास के बाद भारत को गेंदबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और बुमराह तथा युवा गेंदबाज आकाश दीप ने निराश नहीं किया। बुमराह की उछाल भरी गेंद पर शदमन ने कट करने का प्रयास किया लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटों से टकरा गयी।

आकाश दीप ने इसके बाद लगातार गेंदों पर जाकिर और हक को बोल्ड कर मैच पर भारत की पकड़ मजबूत कर दी। दोनों बल्लेबाज गेंद की सही दिशा का अंदाजा नहीं लगा पाये। इससे पहले दिन की शुरुआत छह विकेट पर 339 से करने वाले भारत ने केवल 37 रन जोड़कर अपने अंतिम चार विकेट गंवा दिए, जिसमें सबसे पहले जडेजा का विकेट गिरा।

बांग्लादेश का नयी गेंद लेने का फैसला कारगर रहा। तस्कीन की बाहर निकलती गेंद उनकी बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर के हाथों में चली गयी। आकाश दीप (17) ने अश्विन का अच्छा साथ दिया लेकिन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में कप्तान शंटो को कैच दे बैठे।

अश्विन भी बीते दिन के स्कोर में 11 रन जोड़ कर इसी अंदाज में आउट हुये। यह दोनों बल्लेबाज तस्कीन की गेंद पर आउट हुए। हसन महमूद ने इसके बाद बुमराह को आउट कर भारतीय पारी को खत्म करने के साथ लगातार दूसरे टेस्ट में पांच विकेट पूरे किये।