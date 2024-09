Ajay Ratra: पूर्व भारतीय विकेटकीपर अजय रात्रा बीसीसीआई के चयनकर्ता नियुक्त

Highlights रात्रा, रीतिंदर सिंह सोढ़ी, शक्ति सिंह और अजय मेहरा के साथ चार उम्मीदवारों में से एक थे जिनका बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा इस पद के लिए साक्षात्कार लिया गया था 2002 में छह टेस्ट और 12 वनडे खेलने वाले रात्रा का कोचिंग क्षेत्र में काफी अनुभव है

नई दिल्ली: भारत के पूर्व विकेटकीपर अजय रात्रा को अजीत अगरकर की अगुआई वाली भारतीय पुरुष चयन समिति में पांचवें चयनकर्ता के रूप में नामित किया गया है। रात्रा, रीतिंदर सिंह सोढ़ी, शक्ति सिंह और अजय मेहरा के साथ चार उम्मीदवारों में से एक थे, जिनका बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा इस पद के लिए साक्षात्कार लिया गया था।

रात्रा ने इस साल जनवरी में बीसीसीआई द्वारा इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने के बाद शुरू हुई प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भारत के पूर्व तेज गेंदबाज सलिल अंकोला की जगह ली। सीजन की शुरूआती दुलीप ट्रॉफी रात्रा का पहला काम होगा।

अगरकर की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद प्रत्येक क्षेत्र (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य) से एक चयनकर्ता चुनने की परंपरा से विचलन के कारण समिति में एक नए चयनकर्ता की आवश्यकता उत्पन्न हुई। फरवरी 2023 में चेतन शर्मा द्वारा एक अंडरकवर टीवी स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े जाने के बाद आधिकारिक रूप से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से उत्तर क्षेत्र का पद खाली था।

इसके बाद अगरकर के पद पर आसीन होने का मतलब था कि अंकोला, जो पहले मुंबई के मुख्य चयनकर्ता थे, को पद से हटाया जाना संभावित उम्मीदवार था, हालांकि उस समय बीसीसीआई के विज्ञापन में इसका कोई उल्लेख नहीं था।

