SMAT की सफलता के बाद, ईशान किशन विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड की कप्तानी करने के लिए तैयार

रांची: झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) ने घोषणा की है कि स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को आने वाले विजय हजारे ट्रॉफी एलीट (VHT) 2025/26 सीज़न के लिए झारखंड का कप्तान बनाया गया है। हजारे ट्रॉफी 2025/26 सीज़न 24 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें झारखंड अपना पहला मैच अहमदाबाद में कर्नाटक के खिलाफ खेलेगा। किशन के अलावा, हजारे ट्रॉफी 2025-6 सीज़न के लिए झारखंड टीम में कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, रॉबिन मिंज, अभिनव शरण और विराट सिंह भी शामिल हैं।

ईशान, जिन्होंने झारखंड के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025/26 में शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने टीम को पहला SMAT खिताब दिलाया। उन्होंने 10 पारियों में 57.44 की बेहतरीन औसत से 517 रन बनाए, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल थे। खास बात यह है कि उन्होंने हरियाणा के खिलाफ फाइनल में मैच जिताऊ 101 रन बनाकर अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाने में मदद की।

SMAT में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद, किशन की ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में भी वापसी हुई है। किशन संजू सैमसन के बाद दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम में शामिल होंगे।

सूर्यकुमार यादव आने वाले T20 वर्ल्ड कप में 15 खिलाड़ियों की टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि T20I टीम के वाइस-कैप्टन रहे शुभमन गिल को फिटनेस और फॉर्म की चिंताओं के चलते टीम से बाहर कर दिया गया है, और अक्षर पटेल उप-कप्तान की भूमिका में वापस आ गए हैं।

ANI से बात करते हुए ईशान किशन ने भारतीय टीम में अपनी वापसी पर खुशी जताई और कहा, "मैं बहुत खुश हूं। अपनी घरेलू टीम, झारखंड के लिए भी बहुत खुश हूं, जिसने पहली बार SMAT ट्रॉफी जीती! सभी ने बहुत अच्छा खेला!"

ईशान किशन (विकेटकीपर और कप्तान), विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर और उप-कप्तान), रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरणदीप सिंह, शिखर मोहन, पंकज कुमार (विकेटकीपर), बाला कृष्णा, एमडी कौनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकास सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह, शुभम सिंह