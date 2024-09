Afghanistan vs New Zealand: 134 साल बाद?, नो टॉस और टेस्ट इतिहास में 8वां मैच, एक भी गेंद फेंके बिना रद्द, बारिश ने अफगानिस्तान-न्यूजीलैंड उम्मीद को धो डाला

Highlights Afghanistan vs New Zealand: शुक्रवार सुबह बिना कोई गेंद फेंके आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया। Afghanistan vs New Zealand: न्यूजीलैंड टीम का 1998 में डुनेडिन टेस्ट भी बारिश के कारण इसी तरह रद्द हुआ था। Afghanistan vs New Zealand: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने एक बयान जारी कर कहा कि मैच रद्द किया गया।

Afghanistan vs New Zealand: बारिश के कारण अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड टेस्ट मैच एक भी गेंद फेंके बिना रद्द कर दिया गया। 134 साल बाद इतिहास कायम हो गया। मैच एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हुआ, तो यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आठवां अवसर है। ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट शुक्रवार सुबह बिना कोई गेंद फेंके आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया। पांचवें दिन के खेल की सुबह बारिश के बाद निर्णय की घोषणा की गई और गीली आउटफील्ड के कारण पिछले चार दिनों में कोई भी खेल नहीं हो सका।

The highly anticipated #AFGvNZ Test match was called off without a ball being bowled due to persistent rains in Greater Noida.



While the inaugural #AFGvNZ Test didn’t proceed as expected, #AfghanAtalan look forward to engaging in more bilateral cricket with @BLACKCAPS in future. pic.twitter.com/zSVE5Hn2cF — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 13, 2024

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने एक बयान जारी कर कहा कि मैच रद्द किया गया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह आठवीं बार है, जब एक भी गेंद फेंके बिना मैच रद्द कर दिया गया। आखिरी बार ऐसी घटना 1998 में हुई थी जब डुनेडिन में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का मैच तीसरे दिन रद्द कर दिया गया था और चौथे दिन एक अनौपचारिक एक दिवसीय खेल खेला गया था।

Afghanistan and New Zealand Head Coaches addressed a press conference after the abandonment of the One-Off Test. While they expressed disappointment with the outcome of the game, both coaches shared optimism for more bilateral cricket between the two sides in the future.#AFGvNZpic.twitter.com/cwOEm4h2nx — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 13, 2024

इस मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी है। पहले दो दिन आउटफील्ड गीली थी जिससे अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी के लिये इस मैदान की तैयारी पर भी सवाल उठे हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अभी तक सात ही मैच ऐसे हुए थे, जो एक भी गेंद फेंके बिना रद्द किये गए हो। न्यूजीलैंड टीम का 1998 में डुनेडिन टेस्ट भी बारिश के कारण इसी तरह रद्द हुआ था।

अफगानिस्तान इस मैच की मेजबान है, जिसे शीर्ष टीमों के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिलता। आईसीसी से 2017 में टेस्ट टीम का दर्जा मिलने के बाद यह उसका दसवां टेस्ट है। यह टेस्ट आईसीसी विश्व चैम्पियनशिप चक्र का हिस्सा नहीं है। न्यूजीलैंड टीम अब श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसके बाद भारत में 16 अक्टूबर से तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जायेगी।