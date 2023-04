Afghanistan IPL 2023: केकेआर और गुजरात में मुकाबला, अफगानिस्तान के तीन खिलाड़ी उतरे, सलामी बल्लेबाज ने 12 चौके-छक्के के साथ तबाही मचाई, राशिद विकेट के लिए तरसे

Highlights नूर अहमद ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 21 देकर 2 विकेट झटके। राशिद खान आज चल नहीं सके। 4 ओवर में 54 रन देकर कोई विकेट नहीं निकाल सके।

Afghanistan IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला चल रहा है। अफगानिस्तान के तीन खिलाड़ी मैदान में खेलने उतरे। केकेआर की ओर से रहमनुल्लाह गुरबाज ने धमाल की पारी खेली।

.@RGurbaz_21 scored a power-packed 81 off just 39 deliveries & he becomes our 🔝 performer from the first innings of the #GTvKKR match in the #TATAIPL 👌🏻👌🏻



A look at his batting summary 🔽 pic.twitter.com/0IMBfh2UCx — IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2023

रहमनुल्लाह गुरबाज ने 39 गेंद में 81 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। गुरबाज ने तबाही मचा दी। नूर अहमद ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 21 देकर 2 विकेट झटके। राशिद खान आज चल नहीं सके। 4 ओवर में 54 रन देकर कोई विकेट नहीं निकाल सके।

8️⃣1️⃣ runs

3️⃣9️⃣ balls

5️⃣ fours

7️⃣ sixes@RGurbaz_21 set the stage on 🔥🔥 with his explosive knock 💪🏻



Relive his innings here 🎥🔽 #TATAIPL | #KKRvGThttps://t.co/y9KCDZGqd0 — IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2023

सलामी बल्लेबाज रहमनुल्लाह गुरबाज की बड़ी अर्धशतकीय पारी की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने नियमित अंतराल में विकेट गंवाने के बावजूद गुजरात टाइटंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में शनिवार को यहां सात विकेट पर 179 रन बनाए। गुरबाज ने 39 गेंदों पर पांच चौकों और सात छक्कों की मदद से 81 रन की तूफानी पारी खेली।

उनके अलावा आंद्रे रसेल ने आखिरी ओवरों में 19 गेंदों पर 34 रन बनाए जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल हैं। गुजरात की तरफ से मोहम्मद शमी सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 33 रन देकर तीन विकेट लिए। उनके अलावा नूर अहमद (21 रन देकर दो) और जोश लिटिल (25 रन देकर दो) ने भी विकेट हासिल किए।

Innings break!



A solid batting performance from @KKRiders as they post 179/7 in the first innings 👌🏻👌🏻



Will @gujarat_titans chase this down? We will find out soon!



Scorecard ▶️ https://t.co/SZJorCvgb8#TATAIPL | #KKRvGTpic.twitter.com/lKOleZAfaD — IndianPremierLeague (@IPL) April 29, 2023

आउटफील्ड गीली होने के कारण मैच 45 मिनट की देरी से शुरू हुआ। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने पर गुरबाज की लंबे शॉट खेलने की काबिलियत के दम पर पावर प्ले में दो विकेट पर 61 रन बनाए। हार्दिक पंड्या का स्वयं नई गेंद संभालने का फैसला सही साबित नहीं हुआ।

पहले एन जगदीशन (15 गेंदों पर 19 रन) ने उन पर लगातार तीन चौके जमाए जबकि गुरबाज ने उनके अगले ओवर में दो छक्के लगाए। गुरबाज ने इसके बाद शमी और अफगानिस्तान के अपने साथी राशिद पर भी छक्के जमाए। इस बीच शमी ने जगदीशन को पगबाधा और शार्दुल ठाकुर को मोहित शर्मा के हाथों कैच कराया।

केकेआर का शार्दुल को तीसरे नंबर पर भेजने का फैसला सही साबित नहीं हुआ क्योंकि वह खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद रन गति कुछ धीमी पड़ी लेकिन गुरबाज 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करने में सफल रहे। लिटिल ने इस बीच कसी हुई गेंदबाजी की तथा वेंकटेश अय्यर (11) और कप्तान नितीश राणा (चार) को तीन गेंदों के अंदर आउट करके केकेआर का मध्यक्रम झकझोर दिया।

गुरबाज और रिंकू सिंह ने बीच-बीच में ढीली गेंदों पर लंबे शॉट लगाए जिससे केकेआर बीच के नौ ओवर में 73 रन बनाने में सफल रहा। गुरबाज हालांकि इसके बाद हम वतन नूर अहमद और राशिद के प्रयासों से पवेलियन लौट गए। लेग स्पिनर नूर अहमद ने उसके बाद रिंकू की पारी का भी अंत किया।

जिन्होंने 20 गेंदों पर 19 रन बनाए। रसेल ने राशिद पर दो छक्के लगाए। उन्होंने शमी की पारी की अंतिम गेंद पर आउट होने से पहले इस गेंदबाज पर छक्का और चौका लगाया। डेविड वीज आठ रन बनाकर नाबाद रहे।