Highlights अफगानिस्तान सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराकर अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है अफगानिस्तान को 8 रन से जीत मिली

Afghanistan vs Bangladesh: बांग्लादेश को हराकर अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया बाहर है। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने सोमवार को सेंट विंसेंट में सुपर आठ के अहम मुकाबले में अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 115 रन पर रोककर टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की अफगानिस्तान की उम्मीदों पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। लेकिन राशिद के लड़कों ने कमाल कर दिया। अफगानिस्तान को 8 रन से जीत मिली।

इससे पहले अपने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप के बेहद महत्वपूर्ण आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को पांच विकेट पर 115 रन पर रोक दिया। सेमीफाइनल में प्रवेश के लिये अफगानिस्तान को यह मुकाबला हर हालत में जीतना था। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 55 गेंद में 43 रन बनाये जबकि इब्राहिम जदरान ने 18 रन बनाने के लिये 29 गेंद खेली। बांग्लादेश के लिये रिशाद हुसैन ने चार ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि तस्कीन अहमद ने चार ओवर में सिर्फ 12 रन देकर एक विकेट चटकाया।

