Highlights India A vs Oman Match Highlights: आयुष बडोनी ने 27 गेंद में 51 रन की पारी के दौरान छह चौके और दो छक्के जड़े। India A vs Oman Match Highlights: समय श्रीवास्तव के खिलाफ तीन चौके और दो छक्के की मदद से 24 रन बटोरे। India A vs Oman Match Highlights: रमनदीप सिंह (चार गेंद में नाबाद 13) ने दो छक्के लगाकर टीम की जीत पक्की की।

India A vs Oman Match Highlights: आयुष बडोनी की आक्रामक अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ए ने एमर्जिंग एशिया कप के ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में बुधवार को यहां 28 गेंद शेष रहते ओमान को छह विकेट से करारी शिकस्त दी। इस मुकाबले से पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी भारतीय टीम ने ओमान को पांच विकेट पर 140 रन पर रोकने के बाद 15.2 ओवर में चार विकेट पर 146 रन बनाकर ग्रुप में तीन मैचों में तीन जीत से शीर्ष स्थान हासिल किया। सेमीफाइनल में भारत ए के सामने 25 अक्टूबर को अफगानिस्तान ए की चुनौती होगी।

बडोनी ने 27 गेंद में 51 रन की पारी के दौरान छह चौके और दो छक्के जड़े। उन्होंने 10वें ओवर में समय श्रीवास्तव के खिलाफ तीन चौके और दो छक्के की मदद से 24 रन बटोरे। दायें हाथ के इस बल्लेबाज ने कप्तान तिलक वर्मा के साथ 52 गेंद में 85 रन की साझेदारी के साथ भारत को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। तिलक ने 30 गेंद में नाबाद 36 रन बनाये।

शानदार लय में चल रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 15 गेंद मे पांच चौके और एक छक्के की मदद से 34 रन की आक्रामक पारी के साथ भारत को एक बार फिर से तेज शुरुआत दिलाई जबकि भारतीय पारी के आखिर में रमनदीप सिंह (चार गेंद में नाबाद 13) ने दो छक्के लगाकर टीम की जीत पक्की की।

इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद ओमन के लिए मोहम्मद नदीम ने 49 गेंद में 41 रन की पारी खेली। उन्होंने वसीम अली (24) के साथ चौथे विकेट के लिए 60 गेंद में 47 रन और हम्माद मिर्जा के साथ 14 गेंद 31 गेंद में 54 रन की साझेदारी के साथ टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। मिर्जा ने 15 गेंद की नाबाद पारी में एक चौका और दो छक्के लगाये। भारत के लिए आकिब खान, रसिक सलाम, निशांत सिंधू, रमनदीप और साई किशोर ने एक-एक विकेट लिये।