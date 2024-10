Ravichandran Ashwin vs Nathan Lyon: 104 मैच और 531 विकेट?, 129 मैच और 530 विकेट, डब्ल्यूटीसी में सबसे आगे रविचंद्रन अश्विन, देखें वीडियो

Highlights Ravichandran Ashwin vs Nathan Lyon: 104 मैच में 531 विकेट लेकर चौथे पायदान (स्पिनर) पर पहुंच गए हैं। Ravichandran Ashwin vs Nathan Lyon: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। Ravichandran Ashwin vs Nathan Lyon: टीम इंडिया के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पुणे में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं।

Ravichandran Ashwin vs Nathan Lyon: कमाल का खिलाड़ी। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। असंभव को संभव करना जानता है। टीम इंडिया के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पुणे में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। वह नाथन लियोन को पीछे छोड़कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। अश्विन ने पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में चल रहे भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। पुणे में अश्विन ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। 104 मैच में 531 विकेट लेकर चौथे पायदान (स्पिनर) पर पहुंच गए हैं।

Ravichandran Ashwin vs Nathan Lyon: टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा विकेट

एम मुरलीधरनः 800

एसके वार्नः 708

जेएम एंडरसनः 704

ए कुंबलेः 619

एससीजे ब्रॉडः 604

जीडी मैकग्राथः 563

आर अश्विनः 531

नाथन लियोनः 530।

LBW!



R Ashwin strikes in his very first over and gets the opening wicket for #TeamIndia 🙌



New Zealand lose Tom Latham's wicket



New Zealand lose Tom Latham's wicket

Live - https://t.co/YVjSnKCtlI

Lunch on Day 1 of the Pune Test!



2⃣ successes with the ball in the First Session for #TeamIndia, courtesy R Ashwin! 👍 👍



We will be back for the Second Session shortly! ⌛️



Scorecard ▶️ https://t.co/YVjSnKCtlI

नाथन के नाम 129 मैच में 530 विकेट हैं। 2019 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने के बाद से अश्विन के 39 मैचों में 20.71 के प्रभावशाली औसत से 189 विकेट हो गए हैं। नाथन लियोन ने डब्ल्यूटीसी में 47 मैचों में 26.70 के औसत से 187 विकेट लिए हैं। पैट कमिंस (175), मिशेल स्टार्क (175) और स्टुअर्ट ब्रॉड (147) विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप युग में शीर्ष पांच विकेट लेने वालों में शामिल हैं।