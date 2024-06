AFG vs SA, T20 World Cup 2024: ‘चोकर्स’ का ठप्पा हटाते पहली बार खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका, 20.4 ओवर, 116 रन और 11 विकेट, ब्रायन लारा स्टेडियम में लिखा इतिहास

Highlights AFG vs SA, T20 World Cup 2024: अफगानिस्तान का टी20 विश्व कप फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया। AFG vs SA, T20 World Cup 2024: अफगान टीम फख्र के साथ सिर ऊंचा करके स्वदेश लौटेगी। AFG vs SA, T20 World Cup 2024: जुझारू प्रदर्शन से समूचे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है।

AFG vs SA, T20 World Cup 2024: त्रिनिदाद के तरौबा में ब्रायन लारा स्टेडियम में अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कई इतिहास रचा गया। 2017 में पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद अफगानिस्तान दक्षिण अफ्रीकी टीम के सामने फेल हुआ। 11.5 ओवर में 56 पर आउट हुआ। अफ्रीका ने 8.5 ओवर में एक विकेट पर 60 रन बनाकर बाजी मार ली। यानी मैच 20.4 ओवर में 11 विकेट के साथ 116 रन बनाकर खत्म हो गया। हेंड्रिक्स 25 में से 29 रन बनाकर और मार्कराम 21 में से 23 रन बनाकर नाबाद रहे और 11 ओवर शेष रहते इतिहास कायम किया।

अपने जांबाज प्रदर्शन से सभी का दिल जीतने वाले अफगानिस्तान का टी20 विश्व कप फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया जब दक्षिण अफ्रीका ने अपने पर लगा ‘चोकर्स’ का ठप्पा हटाते हुए उसे नौ विकेट से हराकर पहली बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाई । अब दक्षिण अफ्रीका का सामना शनिवार को फाइनल में भारत या इंग्लैंड से होगा।

इस हार के बावजूद हालांकि अफगान टीम फख्र के साथ सिर ऊंचा करके स्वदेश लौटेगी जिसने अपने जुझारू प्रदर्शन से समूचे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए अफगानिस्तान को मात्र 56 रन पर आउट कर दिया । मार्को जेनसन ने 16 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि कैगिसो रबाडा ने 14 और एनरिच नॉर्किया ने सात रन देकर दो दो विकेट चटकाये।

पावरप्ले के भीतर अफगानिस्तान का स्कोर पांच विकेट पर 28 रन था और पूरी टीम 11 . 5 ओवर में आउट हो गई । क्विंटोन डिकॉक का विकेट जल्दी गंवाने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने 8 . 5 ओवर में 60 रन आसानी से बना डाले । रीजा हेंडरिक्स 29 रन बनाकर और कप्तान एडेन माक्ररम 23 रन बनाकर नाबाद रहे।

अफगानिस्तान ने अपनी सारी ऊर्जा सेमीफाइनल तक पहुंचने में झोंक डाली थी जो उनके प्रदर्शन में नजर आया । दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने उनके बल्लेबाज टिक ही नहीं सके और टीम अपने न्यूनतम स्कोर पर आउट हो गई । दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने तो कहर बरपाया ही, अफगानिस्तान के बल्लेबाज भी गलतियां करते चले गए ।

फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को जेनसन ने आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद पर ललचाया और वह स्लिप में रीजा हेंडरिक्स को कैच दे बैठे । उनके जाते ही अफगानिस्तान बल्लेबाजी क्रम में हड़कम्प मच गया और जेनसन ने भीतर की ओर आती गेंद पर गुलबदिन नायब को आउट किया ।

इब्राहिम जदरान ने रबाडा की गेंद पर अपना पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाया और गेंद सीधे लेग स्टम्प पर पड़ी । चौथे ओवर में तीन गेंद बाद मोहम्मद नबी इसी अंदाज में आउट हुए लेकिन इस बार आफ स्टम्प पर निशाना था । नॉर्किया ने अजमतुल्लाह उमरजई को डीप में ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों लपकवाया । इस विश्व कप में अफगानिस्तान के लिये गुरबाज , जदरान और उमरजई ने सबसे ज्यादा रन बनाये हैं।

लेकिन इस अहम मुकाबले में तीनों मिलकर 12 रन ही बना सके। कप्तान राशिद खान ने कुछ अच्छे शॉट्स की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने नॉर्किया के सामने पूरा स्टम्प खुला छोड़ दिया और बोल्ड हो गए । लेग स्पिनर तबरेज शम्सी ने एक ही ओवर में करीम जनत और नूर अहमद के विकेट निकाले। उन्होंने छह रन देकर तीन विकेट लिये ।