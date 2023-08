AFG vs PAK: पाकिस्तान ने पहले वनडे में अफगानिस्तान को 59 रनों पर किया ढेर, 142 रनों से हराया, हारिस रउफ ने लिए 5 विकेट

Highlights इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 202 रनों का लक्ष्य दिया था लेकिन हारिस रउफ की घातक गेंदबाजी के आगे अफगानिस्तान की पूरी टीम 59 रनों ढेर हो गई रउफ ने एकदिवसीय करियर में पहली बार 5 विकेट अपने नाम किए

Afghanistan vs Pakistan, 1st ODI:पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले एकदिवसीय मुकाबले में 142 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 202 रनों का लक्ष्य दिया था। लेकिन हारिस रउफ की घातक गेंदबाजी के आगे अफगानिस्तान की पूरी टीम 59 रनों पर ढेर हो गई।

Afghanistan are bowled out for their second-lowest score in ODIs as Pakistan take a 1-0 lead in the series 😯#AFGvPAK 📝: https://t.co/bmpFMRZFi4pic.twitter.com/6AzCNh7ygm