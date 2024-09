AFG vs NZ Test 2024: भारी बारिश और मैदान में गड्ढे, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को बड़ा झटका, बारिश में डूबे आईसीसी अंक?, तीसरे दिन का खेल रद्द

Highlights आसमान साफ होने पर मैच कल होगा और 98 ओवर फेंके जायेंगे। तीसरे दिन का खेल भारी बारिश के कारण रद्द हो गया है। मैच अधिकारियों ने बुधवार का खेल रद्द करने में देर नहीं लगाई।

AFG vs NZ Test 2024: लगातार बारिश के कारण अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को बड़ा झटका है। बुधवार को शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल रद्द कर दिया गया। रात भर भारी बारिश हुई। मैदान के कई हिस्सों में गड्ढे हो गए। मैच अधिकारियों को गीले आउटफील्ड का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। पहले दो दिन भी गीली आउटफील्ड के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी। मौसम को देखते हुए मैच अधिकारियों ने बुधवार का खेल रद्द करने में देर नहीं लगाई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ,‘अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे दिन का खेल भारी बारिश के कारण रद्द हो गया है। आसमान साफ होने पर मैच कल होगा और 98 ओवर फेंके जायेंगे।’

Not the news we wanted to share! 😕



Heavy overnight rain and ongoing drizzle have resulted in Day 3 of the One-Off #AFGvNZ Test being washed out. Officials will assess the conditions again tomorrow morning.#AfghanAtalan | #GloriousNationVictoriousTeampic.twitter.com/UOUR4oc2zx — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 11, 2024

This is how Shaheed Vijay Singh Pathik Stadium looks now. The day's play has been called off. @sportstarwebpic.twitter.com/vkjl8S2Ec7 — Shayan Acharya (@ShayanAcharya) September 11, 2024

अगर मैच एक भी गेंद फेंके बिना रद्द कर दिया जाता है, तो यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आठवां ऐसा अवसर होगा। आउटफील्ड ढकने के लिये शामियाने का इस्तेमाल, गीली आउटफील्ड सुखाने के लिये इलेक्ट्रिक पंखे, डीडीसीए से ग्राउंड कवर उधार और यूपीसीए से उधार पर सुपर सोपर लेने के बावजूद ग्रेटर नोएडा में खेल नहीं होने से काफी किरकिरी हुई है।

शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में लगातार दूसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी जिससे इस स्टेडियम पर प्रश्नचिन्ह लगे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी हो रही है सो अलग। दोनों टीमों के बीच पहली बार हो रहा टेस्ट सोमवार से शुरू होना था लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देकर अंपायरों ने पहले दिन का खेल रद्द कर दिया।