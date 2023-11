AFG vs AUS: अफगान के खिलाफ मैक्सवेल की पारी ने रचा इतिहास; दोहरा शतक जड़ इंटरनेट पर मचाया तहलका, मीम्स की आईं बाढ़

AFG vs AUS: क्रिकेट के इतिहास में सबसे हैरान करने वाली घटना का साक्षी बना मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, जहां ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में देखते ही देखते मैक्सवेल ने अफगान टीम से पूरा मैच छीनते हुए जीत हासिल की और उन्हें शानदार पारी को कोई बॉलर रोक नहीं पाया।

जब मैक्सवेल और कमिंस के बीच साझेदारी शुरू हुई तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट पर 91 रन था।ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 10 छक्के और 21 चौके लगाए, क्योंकि उन्होंने 157.03 की स्ट्राइक-रेट के साथ 128 गेंदों पर 201 रन बनाए। यह एक ऐसा मुकाबला था जो पूरी तरह से अफगानिस्तान के पक्ष में था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 292 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सात विकेट खो दिए थे और बोर्ड पर 100 रन भी नहीं बचे थे।

मैक्सवेल ने सचमुच मुंबई में अफगानिस्तान के प्रशंसकों और क्रिकेटरों को रुला दिया, ग्लेन मैक्सवेल की शानदार पारी के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया क्योंकि वह 128 गेंदों में 201 रन बनाकर नाबाद रहे।

One of the greatest individual performances on a cricket field. One of the greatest innings one would ever see. A great lesson to Never Give Up.

Take a bow Glenn Maxwell . That was quite incredible #AUSvsAFGpic.twitter.com/c4FdlwYpBc — VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 7, 2023

मैक्सवेल की इस ऐतिहासिक पारी को देखते हुए मैदान हो या सोशल मीडिया हर क्रिकेट फैन मैक्सवेल को सलाम कर रहा है। वहीं, सोशल मीडिया पर मैक्सवेल के सपोर्ट में दर्जनों पोस्ट वायरल हो रही है। मैक्सवेल को कोई 'वन मैन आर्मी' बता रहा तो कोई 'जादूगर'।

मैक्सवेल विश्व कप इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गये। जब उनकी टीम के सात विकेट सिर्फ 91 रन पर गिर गए थे और वह ऐंठन से जूझ रहे थे, तब मैक्सवेल ने अपनी स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए 128 गेंदों में दोहरा शतक जड़ दिया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, पैट कमिंस के साथ उनकी 202 रन की आठ विकेट की साझेदारी सबसे अधिक थी।

A wounded #lion is most dangerous like Maxwell today🔥

One Man Army 💪



This song fits Maxwell today🔥🔥#GlennMaxwell | #maxwell | #AUSvsAFG | Maxi | #BrandedFeatures | Just wow | The best | Cricket History | Rashid khan | Never Give up | RCB blood | Kapil Dev | Aussies |… pic.twitter.com/nPb9qT9YZh — 𝐀𝐫𝐉𝐮𝐍 𝕁𝕒𝕂𝕙𝕒ℝ (@ArjunPMO) November 7, 2023

Probably one of the greatest One Day innings one would get to see. Glenn Maxwell, absolutely unbelievable . Highest individual score in a run-chase, and when no other Australian crossed 24, a double hundred is incredible #AusvsAfgpic.twitter.com/0xTfSNrFR3 — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) November 7, 2023

ऐसे ही अन्य यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

This knock from Glenn Maxwell has to be the one of the craziest knock in the history of the ODI cricket. #AUSvsAFGpic.twitter.com/V3vqhMg3Ee — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) November 7, 2023