ACC U19 Asia Cup, 2024 FINAL: 8 दिसंबर को दुबई में फाइनल?, टीम इंडिया के सामने बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका बाहर

Highlights वैभव सूर्यवंशी की लगातार दूसरी अर्धशतकीय पारी खेली और चौके और छक्के की बारिश कर दी। सूर्यवंशी की 36 गेंद में 67 रन की ताबड़तोड़ पारी के बूते तीन विकेट गंवाकर महज 24.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्यवंशी ने हाल में आईपीएल नीलामी में सुर्खियां बटोरी थी जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें एक करोड़ 10 लाख रुपये में खरीदा।

ACC U19 Asia Cup, 2024 FINAL: अंडर-19 एशिया कप वनडे फाइनल मुकाबला टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पाक की टीम 116 पर ढेर हो गई और जवाब में बांग्लादेश की टीम 22. 1 ओवर में 3 विकेट पर 120 रन बनाकर बाजी मार ली। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से कूटकर फाइनल में जगह पक्की की। 8 दिसंबर को दुबई में चौके और छक्के लगाएंगे।

A memorable day and innings for Vaibhav Suryavanshi as he steers India U19 to a commanding win and is also awarded the Player of the Match 🏆



