Highlights बांग्लादेश ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद आठ विकेट पर 282 रन बनाये जवाब में यूएई की टीम 24.5 ओवर में 87 रन पर सिमट गयी बांग्लादेश के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज आशिकुर रहमान शिबली ने जड़ा शानदार शतक

Bangladesh U19 vs United Arab Emirates U19, Final: विकेटकीपर बल्लेबाज आशिकुर रहमान शिबली के शानदार शतक की बदौलत बांग्लादेश ने रविवार को यहां संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 195 रन से रौंदकर अंडर-19 एशिया कप जीत लिया। आशिकुर रहमान का यह टूर्नामेंट के पांच मैचों में दूसरा शतक है।

पारी का आगाज करते हुए आशिकुर रहमान ने 149 गेंद में 129 रन बनाये जिसमें 12 चौके और एक छक्का जड़ा था। इससे बांग्लादेश ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद आठ विकेट पर 282 रन बनाये। जवाब में यूएई की टीम 24.5 ओवर में 87 रन पर सिमट गयी और बांग्लादेश ने आठ देशों का टूर्नामेंट जीत लिया।

बायें हाथ के तेज गेंदबाज मारूफ मृधा (29 रन देकर तीन विकेट), इकबाल हुसैन इमोन (15 रन देकर दो विकेट) और रोहनत दोल्लाह बोरसन (26 रन देकर तीन विकेट) की तिकड़ी ने ऐसा कहर बरपाया कि यूएई ने 15 ओवर के अंदर 61 रन पर सात विकेट गंवा दिये थे। ऑफ स्पिनर शेख परवेज जिबोन (सात रन देकर दो विकेट) ने फिर अपनी कसी गेंदबाजी से मैच खत्म किया।

