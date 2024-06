Aaron Jones USA vs Canada T20 World Cup 2024: तोड़े कई रिकॉर्ड, गेल के बाद दुनिया के दूसरे खिलाड़ी, 10 गगनचुंबी छक्के, रोहित, बाबर और विराट पीछे...

Highlights Aaron Jones USA vs Canada T20 World Cup 2024: 17.4 ओवर में तीन विकेट पर 197 रन बनाकर जीत दर्ज की। Aaron Jones USA vs Canada T20 World Cup 2024: 4 चौके और 10 छक्के शामिल हैं। Aaron Jones USA vs Canada T20 World Cup 2024: 40 बॉल में नाबाद 94 रन की पारी खेली।

Aaron Jones USA vs Canada T20 World Cup 2024: अमेरिका ने कनाडा को ग्रुप ए के मुकाबले तोड़ कर रख दिया। आरोन जोन्स ने पहले मैच में ही बड़ी टीम को चेतावनी दे डाली। जोन्स ने 22 गेंद में फिफ्टी पूरे किए। इस दौरान 40 बॉल में नाबाद 94 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 10 छक्के शामिल हैं। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 194 रन बनाए। अमेरिका ने इसके जवाब में एंड्रीज गौस के 65 रन और जोन्स की 40 गेंद पर खेली गई पारी की मदद से 17.4 ओवर में तीन विकेट पर 197 रन बनाकर जीत दर्ज की।

Tied second-most sixes (10) in a Men's #T20WorldCup innings 🔥



USA's Aaron Jones was unstoppable in Dallas.



Innings highlights ➡️ https://t.co/ulSEtdFGC6pic.twitter.com/yA0vs74XbV — ICC (@ICC) June 2, 2024

जोन्स ने अपनी तूफानी पारी में 10 छक्के और चार चौके लगाए। कनाडा को नवनीत धालीवाल (61) और आरोन जॉनसन (31) ने आक्रामक शुरुआत दिलाई। इसके बाद निकोलस किर्टन ने 31 गेंदों में 51 रन बनाकर उसे चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। अमेरिका को हालांकि लक्ष्य तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई।

195ः शनिवार को अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ लक्ष्य का पीछा किया। यह पुरुष टी20 विश्व कप में सफलतापूर्वक हासिल किया गया तीसरा सबसे बड़ा लक्ष्य। 2016 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड के 230 रन के लक्ष्य और 2007 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के 206 रन के लक्ष्य किया था।

स्कोरः 3 विकेट पर 197 रन ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल स्कोर पुरुषों के टी20 विश्व कप में किसी एसोसिएट टीम द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है, जो पहली पारी में कनाडा के 5 विकेट पर 194 रन से भी आगे है। पिछला उच्चतम स्कोर 2014 संस्करण में आयरलैंड के खिलाफ रन चेज़ के दौरान नीदरलैंड द्वारा 4 विकेट पर 193 रन था।

94*- कनाडा के खिलाफ जोन्स का स्कोर किसी भी खिलाड़ी द्वारा अपने पहले टी20 विश्व कप खेल में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सर्वाधिक 117 रन क्रिस गेल ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे।

10- जोंस ने अपनी नाबाद 94 रन की पारी के दौरान छक्के लगाए। वह पुरुष टी20 विश्व कप की एक पारी में दस या अधिक छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। गेल ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 100 रन की पारी के दौरान 11 छक्के और 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 छक्के लगाए थे।