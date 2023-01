रेप मामले में आरोपी नेपाली क्रिकेटर संदीप लामिछाने शुक्रवार को जमानत पर होंगे जेल से रिहा, कोर्ट ने दिया आदेश

Highlights कोर्ट ने संदीप लामिछाने को सशर्त जमानत पर रिहा करने का ऑर्डर दिया है अदालत ने उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है साथ ही जमानत पर रिहाई के लिए क्रिकेटर को 20 लाख रुपये जमा करने होंगे

काठमांडू: रेप के आरोप में जेल में बंद नेपाली क्रिकेटर संदीप लामिछाने को नेपाल की एक अदालत ने राहत दी है। गुरुवार को अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने करने का आदेश जारी किया है। अदालत के आदेश के बाद क्रिकेटर को शुक्रवार को रिहा किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का ऑर्डर दिया है। शर्त के मुताबिक उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। साथ ही जमानत के लिए उन्हें 20 लाख रुपये देने होंगे।

संदीप लामिछाने की वकील सरोज घिमिरे ने मीडिया को बताते हुए कहा कि, नेपाली क्रिकेटर संदीप लामिछाने की विदेश यात्रा पर रोक समेत कुछ शर्तों के साथ उन्हें कल 20 लाख रुपये की जमानत पर रिहा किया जाएगा। 'द काठमांडू पोस्ट' की रिपोर्ट के पाटन हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी निलंबित क्रिकेटर संदीप लामिछाने को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

काठमांडू जिला अदालत ने 4 नवंबर 2022 को निरोध सुनवाई के बाद लामिछाने को सुंधरा स्थित केंद्रीय जेल भेजने का आदेश पारित किया था। इसके जवाब में लामिछाने ने आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

काठमांडू जिला अटॉर्नी कार्यालय ने लामिछाने के खिलाफ पिछले साल 21 अगस्त को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। उन पर आपराधिक संहिता 2074 की धारा 219 के तहत आरोप लगाया गया है। नाबालिग ने 22 वर्षीय क्रिकेटर के खिलाफ 6 सितंबर को मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्कल, गौशाला में मामला दर्ज कराया था।

