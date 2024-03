Highlights ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 164 रनों पर ऑल आउट न्यूजीलैंड को टेस्ट मैच जीतने के लिए 369 रनों का लक्ष्य ग्लेन फिलिप्स ने 16 साल बाद लिए पांच विकेट

New Zealand vs Australia: घर पर कीवी गेंदबाज ग्लेन फिलिप्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच विकेट लेकर 16 साल का सूखा समाप्त कर दिया। ग्लेन से पहले यह कारनामा साल 2008 में जीतन पटेल ने किया था। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ नेपियर में पांच विकेट लिए थे। इसके बाद शनिवार को यह कारनामा ग्लेन फिलिप्स ने किया है। एक समय दूसरी पारी में मजबूत दिख रही ऑस्ट्रेलिया टीम को ग्लेन और अन्य गेंदबाजों ने 164 रनों पर रोक दिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 52वें ओवर तक कीवी गेंदबाजों का सामना कर पाई।

GLENN PHILLIPS BECOMES THE FIRST NEW ZEALAND SPINNER IN 16 YEARS TO TAKE A FIFER IN A HOME TEST...!!! 🤯🎯pic.twitter.com/i3VJhlFYAl