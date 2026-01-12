Highlights 10 चौके 5 छक्के, ग्रेस हैरिस की 85 रनों की तूफानी पारी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 9 विकेट से जीता

Royal Challengers Bangalore won by 9 wickets: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने महिला प्रीमियर लीग के मैच में सोमवार 12 जनवरी को यूपी वारियर्स को 9 विकेट से हरा दिया। ग्रेस हैरिस के 40 गेंद में 85 रन की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने महिला प्रीमियर लीग के मैच में सोमवार को यूपी वारियर्स को नौ विकेट से हरा दिया। यूपी वारियर्स ने डिएंड्रा डोटिन और दीप्ति शर्मा की पारियों के दम पर शीर्षक्रम की नाकामी से उबरते हुए पांच विकेट पर 143 रन बनाये थे। जवाब में हैरिस ने सत्र का सबसे तेज अर्धशतक 22 गेंद में पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में दस चौके और पांच छक्के जड़े। लगातार दूसरी जीत के साथ पूर्व चैम्पियन आरसीबी अब तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है।

कप्तान स्मृति मंधाना ने 32 गेंद में नौ चौकों की मदद से नाबाद 47 रन बनाये जिसमें नौ चौके शामिल थे। दोनों ने पहले विकेट के लिये 137 रन की साझेदारी करके मुकाबले को एकतरफा बना दिया। आरसीबी ने 12.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैरिस ने डोटिन के एक ओवर में 32 रन ले डाले जो निर्णायक साबित हुए। उन्होंने पहले नोबॉल पर चौका लगाया जिसके बाद तीन छक्के और दो चौके जड़े । लेग स्पिनर आशा शोभना के ओवर में उन्होंने 17 रन लिये। आरसीबी ने सौ रन 7.5 ओवर में पूरे किये जो डब्ल्यूपीएल के इतिहास में दूसरा सबसे तेज टीम शतक है । इससे पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर यूपी वारियर्स ने पावरप्ले में 36 रन के स्कोर पर एक विकेट गंवा दिया था।

इसके बाद आठ गेंद के भीतर चार विकेट गंवा दिये जिससे नौवे ओवर में स्कोर पांच विकेट पर 50 रन था । इसके बाद से डोटिन और दीप्ति ने 72 गेंद में 93 रन की नाबाद साझेदारी करके टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। विश्व कप में भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाते हुए ‘प्लेयर आफ द टूर्नामेंट’ रही दीप्ति ने 35 गेंद में पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 45 रन बनाये। वहीं डोटिन ने 37 गेंद में 40 रन बनाये जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था। दोनों ने डैथ ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए आखिरी छह ओवर में 67 रन जोड़े । डोटिन ने आफ स्पिनर श्रेयांका पाटिल को 15वें ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाया।

वहीं दीप्ति ने नडाइन डि क्लेर्क को 19वें ओवर में छक्का जड़ा। आखिरी ओवर में दीप्ति ने श्रेयांका को दो चौके लगाये जबकि डोटिन ने भी एक चौका लगाकर कुल 15 रन निकाले। इससे पहले यूपी वारियर्स की शुरूआत खराब रही। आरसीबी की लॉरेन बेल ने चार ओवर में सिर्फ 16 रन देकर हरलीन देयोल (11) का विकेट लिया। श्रेयांका ने आते ही मैग लैनिंग को आउट कर ही दिया था लेकिन रिप्ले में जाहिर था कि निचला कैच लपकते हुए अरूंधति रेड्डी का हाथ घास को छू गया था। फीबी लिचफील्ड ने इस बीच श्रेयांका को दो चौके लगाये और डीप कवर में छक्का जड़ा। श्रेयांका ने लैनिंग (14) और लिचफील्ड (20) दोनों के विकेट चटकाये। लिचफील्ड का कैच मिड आन में आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने लपका। दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज नडाइन डि क्लेर्क ने किरन नवगिरे (पांच) और श्वेता सहरावत (0) को पवेलियन भेजा।