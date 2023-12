Chhattisgarh BJP News: किरण देव सिंह नए प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़ा बदलाव, उपमुख्यमंत्री अरुण साव की जगह लेंगे

Highlights भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किरण देव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक सीट जीतने में कामयाब रही है। अरुण साव की जगह किरण देव सिंह नए भाजपा प्रमुख होंगे।

Chhattisgarh BJP News: छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी में बदलाव शुरू हो गया है। उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की जगह किरण देव सिंह नए भाजपा प्रमुख होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किरण देव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।

भाजपा महामंत्री अरुण सिंह ने जारी आदेश किया है। किरण देव सिंह जगदलपुर से विधायक चुने गए हैं। संगठन के कई पदों पर काम कर चुके हैं। अरुण साव के डिप्टी सीएम बनने के बाद भाजपा ने नाम की घोषणा कर दी। भाजपा में एक व्यक्ति एक पद पहले सी है। लोकसभा चुनाव को देखते ही संगठन पर पेंच कसना शुरू किया है।

