विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, राज्य को मिला आदिवासी सीएम , बीजेपी ने साधे कई निशाने

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी की रायपुर में हुई बैठक में तय किया गया है कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। विष्णुदेव राय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी विधानसभा से आते हैं। राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी सबसे अधिक है। अजित जोगी के बाद इस समुदाय से छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनने वाले विष्णुदेव साय दूसरे व्यक्ति होंगे।

#WATCH | Raipur: BJP leader Vishnu Deo Sai to become the next Chief Minister of Chhattisgarh. pic.twitter.com/PtAOM52JKa