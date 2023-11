Assembly Elections 2023: 70 सीट और 68.15 फीसदी मतदान, 958 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद, जवान सहित तीन की मौत

Highlights अंतिम आंकड़े मतदान से संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद शनिवार तक पता चल जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दूसरे चरण के मतदान के लिये 1,63,14,479 मतदाता थे।

Assembly Elections 2023: चुनाव आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को कहा कि शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में 70 सीट पर 68.15 फीसदी मतदान हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा कि अंदरूनी इलाकों सहित सभी मतदान केंद्रों से रिपोर्ट मिलने पर मतदान प्रतिशत "बढ़ने" की संभावना है। मतदान के समय के अंत तक मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति है।

अंतिम आंकड़े मतदान से संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद शनिवार तक पता चल जाएगा। राज्य में शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिये 1,63,14,479 मतदाता थे। इस चरण में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आठ मंत्रियों और चार सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया।

राज्य में मतदान दल की वापसी के दौरान नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। इस घटना में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के एक जवान की मौत हो गयी । वहीं मतदान के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गयी तथा मतदान करने जा रहे एक व्यक्ति को जंगली हाथी ने कुचल दिया।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राजिम जिले की नक्सल प्रभावित बिंद्रानवागढ़ सीट के नौ मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ तथा दोपहर बाद तीन बजे समाप्त हो गया। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह आठ बजे मतदान शुरू हुआ जहां शाम पांच बजे तक मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

उन्होंने बताया कि शाम पांच बजे मतदान की समाप्ति तक 70 सीटों के 68.15 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। अधिकारियों ने बताया कि यह आंकड़ा अंतिम नहीं है। अन्य क्षेत्रों से जानकारी मिलने के बाद यह आंकड़ा बढ़ सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में 72 सीटों पर हुए मतदान में 76.62 फीसदी मतदान हुआ था।

अधिकारियों ने बताया कि आज शुरुआत में मतदान धीमा रहा, लेकिन समय बीतने के साथ ही मतदाता बड़ी संख्या में मतदान के लिए अपने घरों से निकलने लगे। बाद में मतदान केंद्रों के सामने लंबी कतारें देखी गई। राज्य के नक्सल प्रभावित गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेगोबरा गांव के करीब नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया।

इस घटना में मतदान दल की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के प्रधान आरक्षक जोगिंदर सिंह की मृत्यु हो गई। बड़ेगोबरा मतदान केंद्र बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र के उन नौ मतदान केंद्रों में से एक है जहां सुबह सात बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल विधानसभा क्षेत्र में एक महिला की मतदान के दौरान मृत्यु हो गई।

कसडोल विधानसभा सीट के रिटर्निंग अधिकारी भूपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि क्षेत्र के मल्दा ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र क्रमांक 76 में सहोदरा बाई निषाद (58) मतदान के लिए कतार में खड़ी थी। उन्होंने बताया कि वह अपनी बारी का इंतजार कर रही थी तभी अचानक नीचे गिर पड़ी।

मतदानकर्मियों की सहायता से परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक अन्य घटना में कोरिया जिले के कोरिया वन मंडल के अंतर्गत खड़गवां वन परिक्षेत्र के मंगोरा गांव में मतदान करने जा रहे ग्रामीण उमेन्द्र सिंह (25) की जंगली हाथी के हमले में मृत्यु हो गई।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सिंह जब घर से निकला तब गांव के करीब एक जंगली हाथी विचरण कर रहा था। हाथी को देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, जब सिंह वहां पहुंचा तब हाथी भीड़ की तरफ दौड़ा और सिंह को कुचलकर मार डाला। सिंह के परिजनों को तात्कालिक सहायता राशि दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण में 827 पुरुष, 130 महिलाएं और लैंगिक रूप से तृतीय वर्ग के एक उम्मीदवार समेत कुल 958 प्रत्याशी हैं, जिनका चुनावी भाग्य ईवीएम में बंद हो गया । उन्होंने बताया कि रायपुर शहर पश्चिम सीट पर सबसे अधिक 26 उम्मीदवार हैं, जबकि डौंडीलोहारा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम चार उम्मीदवार मैदान में हैं।

अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण में कुल मतदाताओं में से 81,41,624 पुरुष, 81,72,171 महिलाएं और 684 लैंगिक रूप से तीसरे वर्ग के मतदाता थे । दूसरे चरण के लिए 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए थे। राज्य के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 44 सीट सामान्य वर्ग की हैं जबकि 17 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए और नौ सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मतदान के लिए कुल 90,272 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया था। राज्य में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, बिलासपुर संभाग की कई सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है।

सूबे में 20 सीट पर पहले चरण का चुनाव सात नवंबर को हुआ था, जिसमें 78 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य में मतों की गिनती तीन दिसंबर को की जाएगी। पिछले चुनाव में कांग्रेस को राज्य में 68 सीट मिली थीं तथा भाजपा 15 सीट पर सिमट गई थी। उस चुनाव में जेसीसी (जे) को पांच और बसपा को दो सीट मिली थी। कांग्रेस के पास फिलहाल 71 विधायक हैं।

