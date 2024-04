'एलेक्सा' की मदद से यूपी की इस लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया, आनंद महिंद्रा हुए खुश और कर दिया जॉब ऑफर

Highlights यूपी के बस्ती में घटी एक घटना बस्ती की इस लड़की ने दिमाग का ऐसा प्रयोग किया कि उद्योगपति खुश हो गए अब खुद आनंद महिंद्रा ने उसे कर दिया ये बड़ा ऑफर

नई दिल्ली:महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो के सामने आने पर उत्तर प्रदेश के बस्ती की रहने वाली निकिता को नौकरी देना का वादा कर दिया है। निकिता ने अपनी छोटी बहन की जान अमेजन के एआई 'एलेक्सा' का इस्तेमाल करके बचाई। उन्होंने इस समस्या पर तुरंत दिमाग का उचित उपयोग करने पर युवा लड़की को असाधारण बताया। उन्होंने कहा कि यह कहानी साबित करती है कि तकनीक हमेशा मानवीय सरलता को बढ़ावा देने वाली रहेगी।

आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर अपने पोस्ट में कहा, "उनकी त्वरित सोच असाधारण थी।" उन्होंने आगे कहा, "आजकल एक सवाल यह उठ रहा है कि हम तकनीकी दुनिया में प्रौद्योगिकी के गुलाम बनेंगे या उस पर राज करेंगे। इस युवा लड़की की कहानी यह दिलासा देती है कि प्रौद्योगिकी हमेशा मानवीय प्रतिभा को बढ़ावा देने वाली रहेगी न कि हमें दुनिया में पीछा कर देगी"।

उन्होंने आगे कहा कि लड़की ने जो प्रदर्शित किया, वह पूरी तरह से उसकी दुनिया में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने वाला है। आनंद महिंद्रा ने आगे कहा कि अगर वह भविष्य में कॉरपोरेट जगत में काम करने का फैसला करती है, तो मुझे उम्मीद है महिंद्रा राइज में हम उसे हमारे साथ जुड़ने के लिए मना पाएंगे।

#WATCH | Uttar Pradesh: A girl named Nikita in Basti district saved her younger sister and herself by using the voice of the Alexa device when monkeys entered their home. Nikita says, "A few guests visited our home and they left the gate open. Monkeys entered the kitchen and… pic.twitter.com/hldLA0wvZS

यह पूरा वाक्या 5 अप्रैल, उत्तर प्रदेश की बस्ती में घटित हुआ था, उस दौरान निकिता अपनी बड़ी बहन के घर पहुंची थी। फिर एक बंदर ने कमरे में एंट्री कर दी, तभी छोटी बच्ची से बंदर को भगाने के लिए एलेक्सा का इस्तेमाल कर कुत्ते की आवाज निकाली। इसके बाद बंदर डरकर भाग गया।

The dominant question of our era is whether we will become slaves or masters of technology.



The story of this young girl provides comfort that technology will always be an ENABLER of human ingenuity.



Her quick thinking was extraordinary.



What she demonstrated was the… https://t.co/HyTyuZzZBK