अपडेट नहीं होने पर क्या 14 जून के बाद अमान्य हो जाएगा आपका आधार कार्ड? जाने UIDAI का जवाब

Aadhaar Card Update: हाल ही में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधार कार्ड को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यदि आपका आधार कार्ड पिछले 10 वर्षों में अपडेट नहीं किया गया है, तो यह 14 जून, 2024 के बाद अमान्य हो जाएगा। इससे कई लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि क्या वे इस तिथि के बाद अपने आधार कार्ड का उपयोग कर पाएंगे।

बता दें कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये दावे झूठे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड नवीनीकरण के संबंध में कई अपडेट दिए हैं। यूआईडीएआई के मुताबिक, अगर आपने पिछले 10 साल से अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो आप इसे यूआईडीएआई पोर्टल के जरिए 14 जून तक मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। यह सेवा ऑनलाइन और आधार केंद्रों पर उपलब्ध है।

अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए आप यूआईडीएआई की वेबसाइट या आधार केंद्र पर जा सकते हैं। जहां यूआईडीएआई पोर्टल के माध्यम से अपने आधार को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कोई शुल्क नहीं है, वहीं आधार केंद्र पर इसे अपडेट करने पर आपको 50 रुपये का खर्च आएगा। यूआईडीएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि 14 जून के बाद आपका आधार कार्ड अमान्य नहीं होगा।

