Who is Samir Kumar: कौन हैं समीर कुमार?, 1999 में अमेजन में शामिल और ‘कंट्री मैनेजर’ नियुक्त, मनीष तिवारी की जगह लेंगे!

Highlights Who is Samir Kumar: 2013 में अमेजन.इन की योजना बनाई और पेश किया। Who is Samir Kumar: समीर कुमार 1999 में अमेजन में शामिल हुए थे। Who is Samir Kumar: मनीष तिवारी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

Who is Samir Kumar: ई-कॉमर्स क्षेत्र की बड़ी कंपनी अमेजन ने समीर कुमार को भारत का ‘कंट्री मैनेजर’ नियुक्त करने की बुधवार को घोषणा की। भारत के मौजूदा ‘कंट्री मैनेजर’ मनीष तिवारी के इस्तीफे के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है। समीर कुमार 1999 में एक सिस्टम इंजीनियर के रूप में अमेजन में शामिल हुए थे। द आर्क की रिपोर्ट के अनुसार वह भारत में ई-कॉमर्स दिग्गज के अगले प्रमुख होंगे। कंपनी की ओर से शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की जानकारी देते हुए कहा गया, कुमार इस बदलाव पर मनीष तिवारी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुमार एक अक्टूबर से भारत की परिचालन संबंधी जिम्मेदारियां संभालेंगे। कुमार 1999 में अमेजन में शामिल हुए थे। वह उस मूल दल का हिस्सा थे जिसने 2013 में अमेजन.इन की योजना बनाई और उसे पेश किया।

उभरते बाजारों के लिए अमेजन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने एक आंतरिक ई-मेल में कहा, ‘अमेजन के साथ काम करने का 25 साल का अनुभव रखने वाले समीर कुमार अब कंपनी के भारत उपभोक्ता व्यवसाय की देखरेख करेंगे, क्योंकि अमेजन इंडिया के वर्तमान ‘कंट्री मैनेजर’ मनीष तिवारी ने अमेजन के बाहर अवसर तलाशने का फैसला किया है।’’

अमेजन का बाजार मूल्य एक अरब डॉलर से भी कम था, जब कुमार अपने बॉस अमित अग्रवाल, जेफ बेजोस की भरोसेमंद वरिष्ठ नेतृत्व टीम में से एक थे। 2022 से ई-कॉमर्स दिग्गज के लिए उभरते बाजारों का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे ही अमेजन 1.8 ट्रिलियन डॉलर की दिग्गज कंपनी बना। कुमार सिस्टम इंजीनियर से ‘कंट्री मैनेजर’ तक पहुंचे।

2012 में शिक्षा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अमेजन में अंतरराष्ट्रीय विस्तार के निदेशक के रूप में सिएटल से बेंगलुरु आए। उस समय बाजार पूंजीकरण लगभग 10 बिलियन डॉलर था। वह 2013 में भारत में ई-टेलर के प्रवेश का नेतृत्व करने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्हें पदोन्नत किया जाता है। लगभग ₹22,200 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

