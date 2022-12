Videocon loan fraud case: चंदा कोचर, पति दीपक और वेणुगोपाल धूत पर नकेल, धोखाधड़ी मामले में 28 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में

Highlights चंदा कोचर और पति दीपक कोचर को पेश किया था। 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई इन तीनों और अन्य संदिग्धों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने पर विचार कर रही है।

मुंबईः कोर्ट नेआईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को ऋण धोखाधड़ी मामले में 28 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में धूत को सोमवार को गिरफ्तार किया।

एजेंसी ने मुंबई में सुबह धूत (71) से थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। इससे कुछ घंटे पहले ही आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को विशेष अदालत में उनकी हिरासत संबंधी सुनवाई के लिए पेश किया था।

