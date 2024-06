VIDEO: विश्वकप में भारत और पाक के बीच हुए मैच में रोहित शर्मा टॉस को लेकर हुए भ्रमित, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने ली चुटकी

Highlights बीते दिन पाकिस्तान और भारत के बीच रविवार को विश्वकप टी-20 का मैच हुआ इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा अचानक से टॉस वाले सिक्के को भूल गए फिर क्या था इस पल को जिसने भी देखा उसी ने मजा लेना शुरू कर दिया

IND Vs PAK: बीते दिन पाकिस्तान और भारत के बीच रविवार को विश्वकप टी-20 का मैच हुआ, दोनों के बीच एकदम फाइनल से ये कम नहीं रहा। हालांकि, छह रनों से भारत के हाथों पाकिस्तान के हारने के बाद भारतीय फैन के बीच उमंग की लहर दौड़ पड़ी। दोनों के बीच मैच समाप्त होने के बाद हुए सेलिब्रेशन से पहले एक चीज दोनों टीमों को लेकर एक बात चर्चा में आ गई है। यह दृश्य तब का है, जब रोहित शर्मा और पाकिस्तानी कप्तान के बीच टॉस को लेकर बात हुई, तो बाद में पता चला कि टॉस वाला सिक्का रोहित की जेब में ही था।

सामने आए वीडियो में, जैसे ही कमेंटेटर रोहित शर्मा से टॉस के लिए सिक्का घुमाने के लिए कहता है, भारतीय टीम के कप्तान को सिक्के को लेकर भ्रम में पड़ जाते है कि ये उनके पास है या पाक क्रिकेट के कैप्टन के पास है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह उनकी जेब में रखा था।

इस दौरान टॉस बाबर आजम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वायरल वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स से ढेरों प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिनमें से कई ने रोहित शर्मा की चीजें भूलने की आदत का मजाक भी उड़ाया।

Rohit Sharma says where is the coin? Coin is inside his pocket. 🤣🔥



- A typical Rohit moment! pic.twitter.com/KsTsmCPsKj