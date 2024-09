वरुण बेवरेजेज शेयर को लेकर मची हायतौबा! क्या आज वाकई में घट जाएंगे प्रति शेयर रेट? यहां जानिए

Highlights Varun Beverages Ltd: आज मार्केट ओपन होते ही करीब आधा फीसदी गिर गया Varun Beverages Ltd: जो कल तक शेयर बाजार में 1,569.15 रुपए पर कारोबार कर रहे थे Varun Beverages Ltd: आइए जानें क्या रहने वाला आज बाजार का माहौल

Varun Beverages Ltd: वरुण बेवरेज लिमिटेड फिलहाल बुधवार को बंद हुए मार्केट भाव से सीधे आधे हो गए हैं और इनके प्रति शेयर की कीमत 635.50 रुपए हो गई है। यह रेट अभी 50 बड़े शेयरों वाले एक्सचेंज यानी एनएसई (NSE) में दिखाई दे रहे हैं। वहीं, अभी तक इनकी कीमत प्रति शेयर के हिसाब से 1,569.15 रुपए प्रति शेयर थी। आज मार्केट में आई गिरावट सीधे 59.50 फीसद कम हो गई है। मार्केट की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ का मानना है कि इनकी संख्या में 5 रुपए अंकित मूल्य वाले VBL स्टॉक को 2 रुपए के अंकित मूल्य वाले में अलग कर बांट सकती है।

अमेरिका के बाहर दूसरी बड़ी पेप्सिको की फ्रेंचाइजी है, जिसने 2 सितंबर को कंपनी के मौजूदा शेयरों के अलग होने के उद्देश्य से शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में 12 सितंबर तय की थी। निवेशकों के पास 5 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक दो वीबीएल शेयर 2 रुपये अंकित मूल्य वाले पांच शेयर बन जाएंगे। इस बात का इल्म कंपनी को पहले से ही था और इसीलिए शेयरों के विभाजन होने की बात पहले से कंपनी ने कर दी और कहा था कि ये दो भागों में बंट जाएंगे।

वरुण बेवरेजेज लिमिटेड ने जून 2023 में स्टॉक को 10 रुपये अंकित मूल्य से 5 रुपये अंकित मूल्य वाले शेयरों में विभाजित कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि स्टॉक के विभाजन से काउंटर पर तरलता बढ़ जाती है, क्योंकि पहले से स्वामित्व वाले शेयरों को विभाजन अनुपात के अनुपात में छोटे अंकित मूल्य वाले शेयरों में विभाजित होता है। कॉर्पोरेट कार्रवाई का शेयर पूंजी और भंडार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कोई प्रभाव दिखता है तो वो सीधे बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) पर जाता है।

एनएसई में अभी 4.83 फीसदी चढ़कर 657.85 रुपए पर पहुंच गया है। निवेशक, जो अपने ट्रेडिंग ऐप्स पर वीबीएल शेयरों में 60 प्रतिशत की गिरावट देख रहे होंगे, इस प्रकार, असमायोजित वीबीएल कीमत देख सकते हैं।

