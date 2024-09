Vande Metro Rail: भुज-अहमदाबाद वंदे मेट्रो’ का नाम बदला, इस नाम से जाना जाएगा, आखिर क्या है वजह

Highlights Vande Metro train renamed as Namo Bharat Rapid Rail: 359 किमी की दूरी 5:45 घंटे में तय करेगी। Vande Metro train renamed as Namo Bharat Rapid Rail: कुल यात्रा का किराया 455 रुपये होगा। Vande Metro train renamed as Namo Bharat Rapid Rail: 12 कोच हैं और 1150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है।

Vande Metro train renamed as Namo Bharat Rapid Rail: रेल मंत्रालय ने सोमवार को ‘भुज-अहमदाबाद वंदे मेट्रो’ का नाम बदलकर ‘नमो भारत रैपिड’ रेल कर दिया है। एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। यह घोषणा इस सेवा के उद्घाटन से कुछ घंटे पहले की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शाम सवा चार बजे भुज रेलवे स्टेशन से इस सेवा को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी अहमदाबाद में मौजूद रहेंगे। रैपिड रेल का उद्देश्य 'इंटरसिटी कनेक्टिविटी' को बढ़ाना है। यह भुज से अहमदाबाद तक 359 किलोमीटर की दूरी 5:45 घंटे में तय करेगी।

VIDEO | PM Modi flags off new Vande Bharat train between Ahmedabad and Kutch. pic.twitter.com/GobSPgp39a — Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2024

इस दौरान ट्रेन नौ स्टेशनों पर रुकेगी। आम लोगों के लिए यह सेवा 17 सितंबर को अहमदाबाद से शुरू होगी। कुल यात्रा का किराया 455 रुपये होगा। रेलवे के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘मंत्रालय ने वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल करने का फैसला किया है।’’

VIDEO | PM Modi reaches Sector 1, Gandhinagar. pic.twitter.com/DzunP2vnpT — Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2024

रेल मंत्रालय के अनुसार, जहां अन्य मेट्रो ट्रेन केवल छोटी दूरी तय करती हैं, वहीं नमो भारत ट्रेन अहमदाबाद को उसके आसपास के शहरों से जोड़ेगी। इसमें 12 कोच हैं और 1,150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। रैपिड रेल में कई नई सुविधाएं हैं।

VIDEO | PM Modi inaugurates the second phase of metro rail project between Ahmedabad and Gandhinagar. pic.twitter.com/DBtDrD4PUg — Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2024

Web Title: Vande Metro train renamed as Namo Bharat Rapid Rail live updates pm Narendra Modi flag off cover 359 km 5-45 hours start September 17 total journey cost Rs 455