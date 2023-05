Vande Bharat Express: ओडिशा की पहली ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, पुरी को हावड़ा से जोड़ेगी, जानें खासियत, देखें वीडियो

Highlights ट्रेन पुरी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से जोड़ेगी। पहली ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोलकाता जाना हो तो यह यात्रा केवल 6.30 घंटे में पूरी होगी।

Vande Bharat Express: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत की और राज्य की पहली ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन पुरी को पश्चिम बंगाल के हावड़ा से जोड़ेगी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतीय दोनों का प्रतीक बन रही हैं और जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसमें भारत की गति और प्रगति भी दिखाई देती है।

